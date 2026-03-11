Após 2 gols em Mirassol, Gabriel descarta ir à Copa e pede para Ancelotti: 'Vá ver o Neymar'

Os dois gols marcados no suado empate do Santos com o Mirassol, nesta terça-feira, em duelo do quinta rodada do Campeonato Brasileiro, não iludiram Gabriel Barbosa. Em entrevista ao Amazon Prime, após o jogo, o atacante descartou uma oportunidade na lista de Carlo Ancelotti para a disputa da Copa do Mundo. Ao mesmo tempo, pediu ao treinador que vá assistir o clássico para analisar o desempenho de Neymar, poupado do jogo no interior paulista.
"Parabenizar os companheiros pelo resultado. Foi muito bom, mas prefiro pensar que estou me reencontrando após um no difícil no Cruzeiro, quando aprendi muito. Em 2022 talvez eu merecesse ir na Copa", disse autor dos gols nos últimos minutos da partida.
Gabriel brincou ao pedir para Ancelotti ir no domingo na Vila Belmiro para assistir ao clássico com o Corinthians. O técnico da seleção esteve em Mirassol para ver o craque santista, mas o jogador foi poupado para o compromisso do final de semana.
"Espero que ele vá na Vila para ver o Neymar", disse Gabriel Barbosa, que fez cinco finalizações na partida e tocou 41 vezes na bola.