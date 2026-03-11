Três clubes paulistas avançam à quarta fase da Copa do Brasil

O futebol de São paulo garantiu três vagas na quarta fase da Copa do Brasil, nesta terça-feira, quando três jogos abriram a terceira fase da competição. A Portuguesa eliminou o Avaí nos pênaltis, enquanto São Bernardo e Ponte Preta venceram por 1 a 0, respectivamente, Joinville e Guarany de Bagé-RS.

Enquanto a Portuguesa, que disputa a Série D, garantiu de prêmio R$ 1,07 milhão, São Bernardo e Ponte preta vão pegar um prêmio de R$ 1,68 milhão porque estão na Série B do Brasileiro. Agora eles aguardam seus adversários que serão definidos nesta semana.

A Portuguesa venceu por 4 a 1 o Avaí na disputa de pênaltis depois do empate por 1 a 1 no tempo normal. O visitante saiu na frente com Paulo Vitor, de cabeça, mas o time da casa empatou logo em seguida com Renê.

Na disputa de pênaltis, a Lusa acertou todas suas quatro cobranças com Zé Vitor, Matheus Cadorini, Salomão e Maceió. Somente Rafael Bilu para o time catarinense, com Sorriso chutando no travessão e Cristiano, ex-meia da Lusa, batendo por cima do travessão.

A Lusa aguarda o seu próximo adversário será o vencedor do confronto entre Paysandu e Portuguesa-RJ que se enfrentam, nesta quarta-feira, no estádio da Curuzu, em Belém (PA).

Na cidade de Campinas, a Ponte Preta ganhou por 1 a 0 o Guarany de Bagé-RS, com gol de Bryan Borges no início do segundo tempo. O seu próximo adversário vai sair do confronto entre Porto Velho-RO e Atlético-GO que vão jogar, nesta quarta-feira, na capital de Rondônia.

O São Bernardo foi até Santa Catarina e venceu o Joinville por 1 a 0 na Arena Joinville, com gol marcado por Pablo Dyego, aos 27 minutos do segundo tempo. O time paulista espera o vencedor do confronto entre Maranhão-MA e Ceará para conhecer o seu próximo adversário. Os dois se enfrentam na quinta-feira, às 19h30, no estádio Castelão, em São Luís (MA).