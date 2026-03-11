Quinteto da Série B tenta se manter vivo na terceira fase da Copa do Brasil

A terceira fase da Copa do Brasil segue nesta quarta-feira com uma rodada cheia. Ao todo, 11 partidas movimentam a competição nacional, com atenção especial para cinco times da Série B que entram em campo tentando confirmar o favoritismo e garantir vaga na próxima etapa.

Athletic-MG, Fortaleza, Goiás, Atlético-GO e Londrina são os representantes da segunda divisão que disputam seus confrontos no dia, todos também de olho na premiação milionária oferecida pela CBF.

Nesta fase, os valores já impactam diretamente os cofres dos clubes. Apenas pela participação, as equipes do Grupo II (Série B) recebem R$ 1,53 milhão, enquanto os times do Grupo III, formados por clubes da Série C, Série D e classificados pelos estaduais, garantem R$ 950 mil. Quem avançar ainda aumenta a receita: serão R$ 1,68 milhão para o Grupo II e R$ 1,07 milhão para o Grupo III.

Entre os clubes da Série B, três entram em campo simultaneamente às 19h30. O Athletic-MG recebe o Ypiranga-RS na Arena Sicredi após avançar nos pênaltis diante do Rio Branco-ES na fase anterior. Já o Fortaleza enfrenta o Manauara-AM na Arena da Amazônia, depois de superar o Maguary-PE em um jogo movimentado que terminou 4 a 3.

No mesmo horário, o Goiás joga no Estádio Hailé Pinheiro, em Goiânia (GO), contra o Fluminense-PI. As duas equipes chegaram à terceira fase após decisões nos pênaltis: o time goiano eliminou o Gama-DF, enquanto os piauienses passaram pelo Trem-AP.

Mais tarde, às 20h30, o Atlético-GO visita o Porto Velho-RO no estádio Aluízio Ferreira. O time goiano avançou na etapa anterior ao derrotar o Primavera-MT por 1 a 0, enquanto o adversário garantiu vaga ao superar o Operário VG-MT nas penalidades.

Às 21h30, o Londrina encara o Manaus-AM no Estádio Carlos Zamith. O clube paranaense chega embalado após o vice-campeonato estadual e depois de eliminar o Penedense-AL por 1 a 0 na fase anterior. O time amazonense, por sua vez, avançou ao vencer o Capital-TO nos pênaltis.

Além dos confrontos envolvendo clubes da Série B, estão previstos outros seis jogos. A rodada começa às 19h com Confiança-SE enfrentando o Tombense-MG no Batistão, em Aracaju (SE). Na sequência, às 19h30, o Volta Redonda recebe o América-RN no estádio Raulino de Oliveira, enquanto Maringá-PR, em casa, encara o Uberlândia-MG no estádio Willie Davids.

Mais tarde, às 20h, o Castanhal-PA enfrenta o Nova Iguaçu-RJ no Modelão, ao mesmo tempo em que Santa Catarina mede forças com o Jacuipense-BA no estádio Alfredo João Krieck, em Rio do Sul (SC). Encerrando o dia, às 21h30, o Paysandu recebe a Portuguesa-RJ na Curuzu, em Belém (PA).

Esta fase será concluída no dia seguinte, com mais 10 partidas que definirão os últimos classificados para a quarta fase do torneio. Entre eles estão confrontos como Maranhão x Ceará, Sport x Anápolis-GO e Barra-SC x América-MG, encerrando mais uma etapa da competição nacional.