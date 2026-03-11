Atlético-MG e Internacional buscam primeira vitória no Brasileirão após vices estaduais

Ainda sem vencer no Campeonato Brasileiro, Atlético-MG e Internacional se enfrentam nesta quarta-feira, às 19h, na Arena MRV, em Belo Horizonte, pela quinta rodada. Em comum, as duas equipes chegam pressionadas após ficarem com o vice em seus respectivos campeonatos estaduais.

A situação na tabela aumenta a necessidade de reação. Mineiros e gaúchos ocupam a zona de rebaixamento neste início de campeonato e tentam recuperar a confiança das torcidas. Na última rodada, o Atlético foi derrotado pelo Grêmio por 2 a 1, enquanto o Internacional ficou no empate por 1 a 1 com o Remo.

No lado atleticano, o técnico Eduardo Domínguez adotou um discurso firme após a perda do título mineiro. Ele deixou claro que mudanças podem acontecer para este confronto.

"Todos irão ter seu lugar na equipe, desde que se dediquem. Caso contrário, outro irá jogar. Teremos que fazer mudanças. Quem não correr, não vai jogar", afirmou.

Apesar do recado público, Domínguez não indicou quais alterações pretende fazer. Nomes como do zagueiro Júnior Alonso e o meio-campo Igor Gomes aparecem como possíveis novidades entre os titulares.

Do lado colorado, o técnico Paulo Pezzolano terá reforços importantes na delegação. O lateral-esquerdo Bernabéi volta a ficar à disposição após cumprir suspensão na decisão do estadual. Ele deve disputar posição com Matheus Bahia, contratado após o período de inscrições do campeonato local e que já esteve no banco no empate contra o Remo.

O sistema defensivo, porém, segue como ponto de atenção. A equipe sofreu gols nos últimos três jogos e ainda busca estabilidade na linha de defesa. Félix Torres perdeu espaço para Victor Gabriel na decisão contra o Grêmio, enquanto Mercado foi titular nas últimas três partidas sem ser substituído.

FICHA TÉCNICA

ATLÉTICO-MG X INTERNACIONAL

ATLÉTICO-MG - Everson; Natanael, Ruan, Vitor Hugo e Renan Lodi; Alan Franco, Cissé, Victor Hugo e Bernard; Hulk e Dudu. Técnico: Eduardo Domínguez.

INTERNACIONAL - Rochet; Bruno Gomes, Mercado, Victor Gabriel (Félix Torres) e Bernabéi; Ronaldo, Paulinho, Vitinho, Alan Patrick e Carbonero; Borré. Técnico: Paulo Pezzolano.

ÁRBITRO - Ramon Abatti Abel (SC).

HORÁRIO - 19h.

LOCAL - Arena MRV, em Belo Horizonte (MG).