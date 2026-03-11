Corinthians tenta manter escrita de 15 anos contra o Coritiba em duelo pelo Brasileirão

Depois de ficar duas semanas com o calendário de jogos livre, o Corinthians volta a campo nesta quarta-feira para duelo com o Coritiba, em jogo válido pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro. O time do Parque São Jorge vai tentar manter uma escrita que já dura 15 anos sem saber o que é perder para a equipe paranaense. A bola rola às 21h30, na Neo Química Arena.

Será a primeira partida do Corinthians desde a eliminação para o Novorizontino, em 28 de fevereiro, nas semifinais do Paulistão. Três dias antes, os comandados do técnico Dorival Júnior empataram por 1 a 1 com o Cruzeiro, no Mineirão, pelo Brasileiro. A equipe alvinegra tem sete pontos e está na terceira posição na tabela de classificação do campeonato nacional.

No que depender do retrospecto recente, o torcedor do Corinthians pode ficar esperançoso por um bom resultado em Itaquera. O clube acumula 18 partidas de invencibilidade diante do Coritiba, com 12 vitórias e 6 empates. A última derrota para os paranaenses foi em 2011, no Estádio Couto Pereira, quando os paulistas perderam por 1 a 0. Na ocasião, a equipe alvinegra era comandada por Tite e tinha nomes como Chicão, Paulinho e Emerson Sheik. O time corintiano acabou campeão brasileiro naquela temporada.

A escrita é ainda maior levando em consideração jogos em Itaquera. O Coritiba nunca venceu o Corinthians desde que o clube inaugurou a Arena, em 2014. O time do técnico Fernando Seabra teve início irregular no Brasileirão deste ano e só saiu vitorioso uma única vez, somando quatro pontos no mesmo número de partidas.

YURI ALBERTO VOLTA E LINGARD AGUARDA REGULARIZAÇÃO

Yuri Alberto está recuperado de lesão no bíceps femoral da coxa esquerda e volta a ficar à disposição da comissão técnica depois de três semanas fora de combate. A tendência é que o camisa 9 comece a partida no banco de reservas. Pedro Raul e Gui Negão disputam a vaga no time titular.

O meia Matheus Pereira e o atacante Kaio César continuam no departamento médico e estão fora da partida. Outra ausência é a do técnico Dorival Júnior, que foi expulso no jogo contra o Cruzeiro e cumpre suspensão. O auxiliar Lucas Silvestre, filho do treinador, é quem comanda o time à beira do gramado.

O Corinthians ainda também não poderá contar o meia Jesse Lingard, ex-Manchester United e com passagem pela seleção inglesa. O clube aguarda a publicação do nome do jogador de 33 anos no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF. Antes da partida, o atleta será apresentado oficialmente à imprensa.

FICHA TÉCNICA

CORINTHIANS X CORITIBA

CORINTHIANS - Hugo Souza; Matheuzinho, Gabriel Paulista (André Ramalho), Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Charles (Raniele), André, Breno Bidon e Rodrigo Garro; Memphis Depay e Vitinho (Yuri Alberto). Técnico: Lucas Silvestre (auxiliar).

CORITIBA - Pedro Rangel; Tinga (JP Chermont), Maicon, Jacy e Bruno Melo; Wallison, Vini Paulista e Seba Gómez; Lucas Ronier, Breno Lopes e Pedro Rocha (Keno). Técnico: Fernando Seabra.

ÁRBITRO - Paulo Cesar Zanovelli da Silva (MG).

HORÁRIO - 21h30.

LOCAL - Neo Química Arena, em São Paulo (SP).