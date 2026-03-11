Sinner se rende a João Fonseca após vitória apertada em Indian Wells: 'Talento incrível'

O aguardado encontro do principal tenista brasileiro contra o número 2 do mundo em Indian Wells, realizado na noite desta segunda-feira, terminou com vitória de Jannik Sinner. No entanto, após o triunfo apertado, o italiano reconheceu as qualidades de João Fonseca e não poupou elogios ao rival.

"João é um jogador incrível, um talento incrível, muito potente em ambos os lados da quadra. Ele sacou muito bem", disse Sinner que admitiu ter encontrado muitas dificuldades para confirmar a sua permanência no torneio americano.

Para não sucumbir diante do número 35 do ranking da ATP, ele até comentou sobre a postura que precisou adotar para triunfar na quadra. "Senti que tentar ser o mais agressivo possível era a chave. Perdi um pouco da intensidade no final do segundo set, mas ele jogou um tênis de muita qualidade. A atmosfera estava fantástica, então estou muito feliz com a partida de hoje."

O aguardado primeiro encontro entre as jovens estrelas fez jus à grande expectativa diante de uma plateia lotada em horário nobre. Em dois sets emocionantes e repletos de belas jogadas, Sinner foi mais decisivo para avançar às quartas de final pela terceira vez em Indian Wells.

Em uma vitória por 7/6 (8/6), 7/6 (7/4), Sinner salvou três set points no tie-break do primeiro set e, mais tarde, reagiu de forma surpreendente quando perdia por 5/2 no segundo set. O italiano finalmente garantiu a vitória com uma arrancada no tie-break da última parcial.

O número 2 do ranking da ATP chegou às quartas de final em 11 dos 12 torneios Masters 1000 que disputou desde o início de 2024. O italiano terá pela frente na próxima etapa o americano Learner Tien, 27º do ranking. Sinner ainda busca um título inédito em Indian Wells onde já foi semifinalista em duas oportunidades.