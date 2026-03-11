Adebayo faz 83 pontos e obtém 2ª maior pontuação da NBA em vitória do Miami Heat: 'É surreal'

Em uma noite memorável, Bam Adebayo fez história no Kaseya Center, onde o Miami Heat derrotou o Washington Wizards por 150 a 129 nesta terça-feira. Destaque absoluto do confronto, o ala-pivô anotou incríveis 83 pontos e registrou a segunda maior pontuação em um único jogo da NBA. Com a marca, ele ultrapassou Kobe Bryant (81) e agora só está atrás de Wilt Chamberlain, que detém o recorde de 100 pontos assinalados em um duelo em 1962.

Com os olhos marejados, o protagonista da noite abraçou a mãe Marilyn Blount após o confronto ainda na quadra, sob o calor da vitória. Surpreso com o feito, o jogador comentou sobre a noite especial que viveu diante de uma arena lotada.

"Eu não achava que chegaria a 83 (pontos). Mas viver este momento é surreal porque, como eu disse, poder fazer isso em casa, na frente da minha mãe, da minha família, na frente da torcida, é um marco. Para mim, o importante era manter a calma, permanecer concentrado e entender que eu podia buscar algo especial", disse emocionado.

Até essa atuação histórica, a maior marca de Bam Adebayo era de 41 pontos. Na noite desta terça-feira, no entanto, essa pontuação já tinha sido superada ao fim do primeiro tempo do compromisso, quando ele já tinha marcado 43.

Kevin Durant, companheiro de Adebayo na seleção de basquete não escondeu a sua admiração pelo desempenho do atleta do Miami Heat. "Olhei a súmula e foi impressionante: 40 lances livres, 20 cestas de três pontos. Isso exige muita resistência. É preciso muita energia para entrar em quadra, ultrapassar Kobe Bryant e se tornar o segundo maior pontuador da história da NBA. Parabéns para ele", afirmou.

A repercussão foi tamanha que LeBron James, astro do Los Angeles Lakers, e detentor de 61 pontos em um único embate (quando ainda defendia o Miami Heat, em 2014) deixou a sua homenagem nas redes sociais: "BAM BAM BAM", escreveu.

No jogo, além da pontuação histórica, Bam Adebayo ainda conquistou nove rebotes e deu três assistências coroando a sua bela performance. Este foi o sexto triunfo seguido do Heat, que agora ostenta 37 vitórias e 29 derrotas.

Outro destaque da rodada, que contou com um total de 11 partidas, foi Luka Doncic. O esloveno liderou o Los Angeles Lakers contra o Minnesota Timberwolves no triunfo de 120 a 106. Ele cravou um "triple-double" ao anotar 31 pontos, conquistar 11 rebotes e dar 11 assistências.

Confira os resultados dos jogos da rodada desta terça-feira

Philadelphia 76ers 139 x 129 Memphis Grizzlies

Brooklyn Nets 100 x 138 Detroit Pistons

Miami Heat 150 x 129 Washington Wizards

Atlanta Hawks 124 x 112 Dallas Mavericks

Houston Rockets 113 x 99 Toronto Raptors

Milwaukee Bucks 114 x 129 Phoenix Suns

San Antonio Spurs 125 x 116 Boston Celtics

Golden State Warriors 124 x 130 Chicago Bulls

Portland Trail Blazers 101 x 103 Charlotte Hornets

Sacramento Kings 114 x 109 Indiana Pacers

Los Angeles Lakers 120 x 106 Minnesota Timberwolves

Acompanhe as partidas desta quarta-feira

Orlando Magic x Cleveland Cavaliers

New Orleans Pelicans x Toronto Raptors

Utah Jazz x New York Knicks

Denver Nuggets x Houston Rockets

Sacramento Kings x Charlotte Hornets

Los Angeles Clippers x Minnesota Timberwolves