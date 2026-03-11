Técnico do Tottenham explica substituição de goleiro com 16 minutos de jogo e sofre críticas

Depois de sacar o goleiro Antonin Kinsky com apenas 16 minutos de jogo na derrota para o Atlético de Madrid, na abertura das oitavas de final da Champions League, o treinador Igor Tudor veio a público explicar a sua opção pela alteração do jogador com tão pouco tempo de partida.

Em uma jornada infeliz, o jogador checo falhou no primeiro e no terceiro gols dos espanhóis, que venceram o duelo por 5 a 2. Sob pressão, o treinador croata balança no cargo.

"O que aconteceu é muito raro. Estou treinando há 15 anos e nunca vi nada assim. Era necessário preservar o jogador e a equipe. Foi uma situação incrível. Infelizmente aconteceu em um jogo importante", afirmou o treinador que disse ter apoiado seu comandado após a partida.

"O time está com ele e eu também. Conversamos e ele entendeu o momento e porque saiu. É um goleiro muito bom e estamos todos juntos. Foi demais para nós essa derrota e (na Liga dos Campeões) pagamos por esse começo de jogo", sobre o revés", completou.

A substituição, no entanto, não foi bem recebida no meio esportivo. O ex-goleiro Peter Schmeichel, um dos maiores nomes da posição na Dinamarca, e atualmente trabalhando como comentarista esportivo, foi direto. "É um momento que todos vão lembrar quando ouvir falar no nome do Kinsky. Precisava mantê-lo pelo menos até o intervalo. Ele (Tudor) matou a sua carreira", afirmou.

Esta foi a sexta derrota seguida da equipe inglesa. Na Premier League, o time ocupa a 16ª posição com 29 pontos e está uma colocação acima da zona do rebaixamento. Segundo o jornal The Sun, Tudor pode ser demitido apenas 25 dias depois de ter sido nomeado para substituir Thomas Frank.