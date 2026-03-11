Fonseca fala em 'focar no futuro' e reflete sobre o que poderia ter feito para eliminar Sinner

Passado o encontro com Jannik Sinner no Masters 1000 de Indian Wells, e a boa impressão que deixou pelo seu desempenho após a derrota de 2 sets a 0 para o italiano, João Fonseca agora pretende tirar lições desse episódio e virar a página para dar sequência à temporada que terá pela frente.

Eliminado nas oitavas de final em Indian Wells, o jovem tenista carioca de 19 anos volta a entrar em ação no Torneio de Miami já a partir de 18 de março. "Consegui um pouco mais do que o esperado porque joguei contra um ex-número 1. Talvez pudesse ter sacado melhor no tiebreak. É sempre um se, mas não podemos mudar o passado, então precisamos focar no futuro", afirmou Fonseca.

Ele deixou claro que a experiência de enfrentar um jogador de excelência vai servir de aprendizado para desafios futuros. "É claro que há algumas coisas para melhorar e trabalhar todos os dias. Mas fiz um bom jogo e estou feliz pela forma que atuei", comentou o jogador.

Em seu primeiro confronto com Sinner, o brasileiro destacou a intensidade da disputa, que tornou o jogo emocionante e deu o tom do equilíbrio diante de um dos maiores tenistas do atual circuito profissional de tênis.

"Desde o primeiro ponto, foi muito equilibrado. Quero dizer, joguei um bom tênis e me senti muito bem. Acho que a diferença foi nos pontos decisivos. O mérito foi dele hoje. Fiz o meu melhor, o melhor que pude", completou.