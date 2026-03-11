Botafogo amplia marca negativa e Brasil tem pela 1ª vez dois times fora na pré-Libertadores

A eliminação do Botafogo na terceira fase preliminar da Libertadores estabeleceu uma marca negativa inédita para o futebol brasileiro na competição. Pela primeira vez desde a criação do atual formato da fase prévia do torneio, dois clubes do país foram eliminados antes da fase de grupos na mesma edição.

Na noite desta terça-feira, 10, o Botafogo perdeu por 1 a 0 para o Barcelona de Guayaquil, no estádio Nilton Santos, e se despediu do torneio continental. Como o jogo de ida havia terminado empatado por 1 a 1, a vitória equatoriana garantiu a classificação para a fase de grupos da competição. O único gol da partida foi marcado por Céliz ainda no primeiro tempo.

A queda do clube carioca veio poucos dias depois da eliminação do Bahia, que havia sido superado pelo O'Higgins na disputa por pênaltis durante a segunda fase da etapa preliminar da Libertadores.

Até então, o futebol brasileiro nunca havia registrado duas eliminações na fase prévia em uma mesma temporada.

Nos últimos anos, outras equipes do país também acabaram ficando pelo caminho antes da fase de grupos, mas sempre de forma isolada. Entre os clubes brasileiros que já foram eliminados nessa etapa estão:

- Corinthians (2011, 2020 e 2025);

- Chapecoense (2018);

- São Paulo (2019);

- Grêmio (2021);

- Fluminense (2022);

- Fortaleza (2023);

- Red Bull Bragantino (2024).

Fora da Libertadores, o Botafogo agora volta as atenções para o Campeonato Brasileiro. O próximo compromisso da equipe será no clássico contra o Flamengo, marcado para sábado, 14, às 20h30, novamente no estádio Nilton Santos.