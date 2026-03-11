Cruzeirenses imprimem nota com rosto de Jardim em protesto diante do Flamengo: '100 caráter'

Além de ter de superar a equipe do Cruzeiro em seu primeiro jogo após a conquista do Campeonato Carioca, o técnico flamenguista Leonardo Jardim vai ter um desafio a mais na partida desta quarta-feira, no Maracanã: encarar a torcida rival, que preparou um protesto para o encontro no Rio.

Os torcedores mineiros imprimiram cédulas falsas com o rosto do treinador português para serem distribuídas antes da partida. As notas têm inscrições como "mercenário", "oportunista", "100 vergonha" e "100 caráter", em referência a sua saída do time no ano passado.

O treinador, na ocasião, disse que só treinaria o clube celeste em caso de retorno ao Brasil, mas na semana passada aceitou a proposta da diretoria rubro-negra e chegou para substituir Filipe Luís.

O objeto de protesto da torcida mineira foi ainda caracterizado com outros itens para atingir Jardim. Os vinhos produzidos pelo técnico também compõem a cédula, além de uma caravela. As imagens foram divulgadas no perfil "caravana celeste" do Instagram.

Campeões estaduais de seus respectivos estados, Flamengo e Cruzeiro se enfrentam nesta quarta-feira, às 21h30, no Rio. Com quatro pontos em três jogos, o time carioca vai em busca de sua segunda vitória no torneio. Já o conjunto azul ainda não venceu. Em quatro compromissos, o time dirigido por Tite sofreu duas derrotas e obteve dois empates.