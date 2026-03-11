Crespo sai agradecido, mas demonstra mágoa em adeus ao São Paulo: 'Estávamos no caminho certo'

Um dia após o executivo Rui Costa explicar que o São Paulo poderia perder os trilhos sob o comando de Hernán Crespo e que a demissão do argentino era o correto a ser feito, o treinador se manifestou nas redes sociais em post de agradecimento pela segunda passagem no clube, no qual não escondeu a mágoa pela queda repentina.

Com o São Paulo caindo em jogo disputado com o Palmeiras nas quartas de final do Paulistão, mas brigando pelo topo do Brasileirão, Crespo não imaginava ser despedido. A diretoria o trocou por Roger Machado após uma "avaliação do trabalho" neste ainda começo de ano.

"Chega ao fim a nossa segunda passagem no comando do São Paulo FC. Saímos de cabeça erguida, com orgulho do trabalho realizado e do caminho que construímos juntos, e com a absoluta certeza de termos honrado esta instituição gigante todos os dias, independentemente das adversidades", escreveu Crespo no início do seu texto de despedida.

Buscando não esquecer de ninguém, deu a primeira cutucada nos dirigentes ao se despedir do elenco. "Quero agradecer de coração aos jogadores. O compromisso de vocês e a união do nosso grupo no dia a dia e nos jogos mostram que estávamos no caminho certo", destacou. "Foi uma honra. Deixo também um agradecimento muito especial a todos os funcionários, do CT ao Morumbi, que trabalham diariamente com carinho e um profissionalismo silencioso."

""Também quero deixar palavras de agradecimento aos dirigentes com quem trabalhei ao longo deste período", continuou, mais seco. Amigo de Roger Machado e um entusiasta do treinador, Rui Costa não escondeu que foi um dos responsáveis pela mudança de comando no São Paulo. Rafinha, coordenador técnico, também teria dado o aval para a queda de Crespo ao presidente Harry Massis Júnior.

"Aos maravilhosos torcedores tricolores: o meu maior e mais sincero agradecimento. O apoio constante e cada vez maior de vocês, e o fato de voltarmos a viver noites inesquecíveis juntos, mostraram-me mais uma vez o peso desta camisa. O meu foco, dedicação e lealdade estiveram sempre aqui, tentando devolver a vocês a alegria que merecem", prosseguiu Crespo.

O gran finale veio em nova mensagem cifrada de reprovação à queda. "Desejo ao São Paulo Futebol Clube todo o sucesso nos muitos desafios que virão no futuro, que tenho certeza de que serão superados. A instituição estará sempre acima de qualquer pessoa", decretou. "Com gratidão, vocês estarão sempre no meu coração!"