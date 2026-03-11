Lingard exalta Corinthians e fala sobre comemoração de Flaco López: 'Eu fiz primeiro'

O Corinthians realizou, nesta quarta-feira, a apresentação de Jesse Lingard, reforço da equipe alvinegra para a sequência da temporada de 2026. Em entrevista coletiva, o meia inglês falou sobre a sua comemoração característica e a comparação com a celebração feita por Flaco López, atacante do Palmeiras.

"Eu vi bastante nas redes sociais (a comparação com Flaco). Talvez ele tenha visto eu fazer, são as iniciais dele. Para mim tanto faz, ele pode fazer se quiser. Eu fiz primeiro, mas ele pode continuar fazendo. Mas sempre será minha", declarou Lingard.

Jesse costuma fazer as letras "J" e "L" nas comemorações dos seus gols, símbolos que são as iniciais do seu nome. O gesto originou inclusive uma marca de vestuário chamada JLINGZ.

A celebração é idêntica ao gesto realizado por Flaco López, que possui "José" como seu primeiro nome. Lingard tem 33 anos e faz a comemoração desde 2017, enquanto o argentino tem 25 anos e fez sua estreia como profissional em 2021.

"Falei com Memphis (Depay) sobre o clube. Sempre tive a noção de que o Corinthians é o maior clube do Brasil. Para mim, não teve o que pensar. Desde que cheguei, vi o quão gigante é a torcida. Estou motivado para ir a campo", completou o inglês.