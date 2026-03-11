Corinthians é nulo no ataque, decepciona em Itaquera e perde para o Coritiba após 15 anos

Mais uma atuação muito ruim do Corinthians na temporada custou a quebra de um tabu que já durava 15 anos. Ao perder por 2 a 0 para o Coritiba na Neo Química Arena, nesta quarta-feira, em jogo da quinta rodada do Brasileirão, o time do Parque São Jorge conheceu a primeira derrota para a equipe paranaense desde 2011, quando foi superado por 1 a 0 no segundo turno do campeonato nacional daquele ano.

A péssima partida foi assistida pelo novo reforço alvinegro, Jesse Lingard, atacante britânico ex-Manchester United e que estava sem clube após deixar o Seul FC, da Coreia do Sul. Ele foi ao gramado no intervalo, em uma breve apresentação aos torcedores. Também estava na arquibancada da Neo Química Arena o cineasta americano Spike Lee, trajado com a camisa do time da casa.

Os corintianos perderam a oportunidade de chegar aos 10 pontos e igualar os líderes Palmeiras e São Paulo, que jogam na quinta-feira. Continuam com sete, agora em oitavo lugar. A pontuação do Coritiba é a mesma e o suficiente para levar a equipe do Paraná ao quinto lugar, por vantagem no saldo de gols. Entre eles, estão Fluminense e Athletico-PR.

Sob o comando de Lucas Silvestre, pois Dorival Júnior estava suspenso, o Corinthians fez um primeiro tempo bastante limitado. Embora tenha terminado a etapa com 66% de posse de bola, parecia mal saber o que fazer com ela nos pés. O repertório era muito escasso, e faltava intensidade aos responsáveis por organizar as jogadas ofensivas, caso de Bidon e Garro, ambos muito abaixo do que podem apresentar.

Do outro lado, o Coritiba também não fez muito ofensivamente, mas teve bastante aplicação defensiva para neutralizar o ataque corintiano. Além disso, soube se aproveitar da bola parada e da falta de atenção do adversário para abrir o placar perto do intervalo, em lance no qual Josué cobrou escanteio e Jacy fez de cabeça. Foi a única oportunidade do time paranaense em toda a etapa inicial.

Os donos da casa ensaiaram um atuação de maior intensidade nos minutos iniciais do segundo tempo, porém acabaram entrando rapidamente em uma situação difícil de reverter. Antes dos dez minutos, o Coritiba ampliou placar, ao trocar passes rapidamente fácil da hora e encerrar a jogada com Lucas Ronier vencendo Hugo Souza, que demorou para sair do gol.

Houve um pouco de tensão no gramado por volta dos 25 minutos, quando Jacy saiu imobilizado de campo, após levar uma bolada na cara. Ele foi levado de ambulância, mas já dentro do veículo estava consciente.

FICHA TÉCNICA

CORINTHIANS 0 X 2 CORITIBA

CORINTHIANS - Hugo Souza; Matheuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique e Matheus Bidu (Angileri); Allan (Carillo), André, Breno Bidon (Pedro Raul) e Rodrigo Garro (Vitinho); Gui Negão (Dieguinho)e Memphis Depay (Zakaria Labyad). Técnico: Lucas Silvestre (auxiliar).

CORITIBA - Pedro Rangel; JP Chermont (Thiago Santos), Maicon, Jacy (Tiago Cóser) e Bruno Melo; Wallisson, Sebastián Gómez e Josué (Vini Paulista), Lucas Ronier, Breno Lopes (Lavega) e Pedro Rocha (Fabinho). Técnico: Fernando Seabra.

GOLS - Jacy aos 37 minutos do primeiro tempo e Lucas Ronier aos sete do segundo.

ÁRBITRO - Paulo Cesar Zanovelli (PE).

CARTÕES AMARELOS - Lucas Ronier e Hugo Souza.

RENDA - 2.455.229,50.

PÚBLICO - 34.759 pagantes (35.125 total).

LOCAL - Neo Química Arena, em São Paulo.