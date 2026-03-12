Pai de Gerson é hostilizado e leva garrafada ao sair das tribunas do Maracanã

Marcão, pai de Gerson, atual jogador do Cruzeiro, foi hostilizado e precisou ser escoltado para fora do Maracanã na partida desta quarta-feira, 10, contra o Flamengo. O duelo é válido pela quinta rodada do Brasileirão.

De acordo com informações do local, ele foi atingindo por copos de cerveja e garrafas atiradas pela torcida do clube carioca. O episódio aconteceu ainda no primeiro tempo do confronto.

Diante do ocorrido, Marcão foi retirado do Setor Maracanã Mais, lugar em que acompanhava o jogo, por seguranças e escoltado por policiais presentes no estádio.

Gerson atuou no Flamengo em duas passagens: de 2019 a 2021 e de 2023 a 2025. Ele deixou o Rubro-Negro em julho do ano passado, após o Zenit, da Rússia, desembolsar 25 milhões de euros (cerca de R$ 159,2 milhões na cotação da época) para pagar a multa rescisória do atleta.

Pouco antes, o meio-campista havia renovado o contrato com os cariocas, movimento que baixou o preço da sua multa de 200 milhões para 25 milhões de euros. A ação facilitou a saída do jogador para o exterior, situação que irritou a torcida flamenguista.

Em seis meses jogando no futebol russo, Gerson não se adaptou ao local, sofreu com lesões e retornou ao Brasil em janeiro deste ano, mas para atuar no Cruzeiro. Pelo Zenit, ele disputou apenas 15 partidas, marcando dois gols.

O time mineiro gastou 27 milhões de euros (aproximadamente R$ 168,7 milhões), tornando o meio-campista a contratação mais cara da história do futebol brasileiro naquele momento. Até aqui, Gerson jogou 13 partidas pelo novo clube e ainda não balançou as redes.

Dentro de campo, o Flamengo superou o Cruzeiro por 2 a 0, com gols de Pedro e Jorge Carrascal. A equipe rubro-negra é a quarta colocada do Campeonato Brasileiro, enquanto os mineiro ocupam a penúltima posição.