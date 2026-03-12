Times da Série B do Brasileirão confirmam vagas na quarta fase da Copa do Brasil

Mais 11 times carimbaram suas vagas na quarta fase da Copa do Brasil, nesta quarta-feira, quando foram disputados jogos válidos pela terceira fase. Os times da Série B do Brasileiro confirmaram o favoritismo e vão seguir na briga pelo título: Athletic-MG, Fortaleza, Goiás, Atlético-GO e Londrina.

O time que passou mais apuros foi o Londrina que empatou sem gols com o Manaus, na capital do Amazonas, e teve que confirmar sua vaga na disputa de pênaltis: 5 a 4. O seu próximo adversário vai sair do duelo entre Operário-PR e Capital-DF.

Em casa, o Athletic-MG fez 2 a 0 em cima do Ypiranga-RS e espera o vencedor de Sport e Anápolis-GO. O Fortaleza, fora, venceu por 1 a 0 o Manauara-AM dentro da Arena da Amazônia e vai pegar o Nova Iguaçu-RJ que foi até o interior do Pará e goleou por 4 a 0 o Castanhal-PA.

O Atlético-GO foi até Rondônia e venceu por 1 a 0 o Porto Velho-RO e carimbou sua vaga para enfrentar a Ponte Preta, que terça-feira fez 1 a 0 em cima do Guarany-RS.

Em Goiânia, o Goiás confirmou o favoritismo ao fazer 3 a 0 no Fluminense-PI e vai pegar o Maringá-PR que, em casa, fez 3 a 2 no Uberlândia-MG. Campeão paraense, o Paysandu superou por 3 a 1 a Portuguesa-RJ e agora vai enfrentar a Portuguesa, de São Paulo, que abriu a rodada eliminando o Avaí nos pênaltis (4 a 1) após empate de 1 a 1 no tempo normal.

Em Sergipe, o Confiança-SE confirmou sua vaga, ao bater por 2 a 0 a Tombense-MG. Na quinta-feira ele vai conhecer seu adversário que sairá do duelo entre Vila Nova e Operário-MS. Como mandante, o Volta Redonda-RJ superou o América-RN por 5 a 3 nos pênaltis após empatar sem gols no tempo normal. O time fluminense vai pegar o vencedor de Barra-SC e América-MG. Como visitante, o Jacuipense-BA venceu por 1 a 0 o Santa Catarina-SC e aguarda o vencedor de Mixto-MT x Novorizontino-SP.

Na terceira fase, os valores já impactam diretamente os cofres dos clubes. Apenas pela participação, as equipes do Grupo II (Série B) recebem R$ 1,53 milhão, enquanto os times do Grupo III, formados por clubes da Série C, Série D e classificados pelos estaduais, garantem R$ 950 mil. Quem avançar ainda aumenta a receita: serão R$ 1,68 milhão para o Grupo II e R$ 1,07 milhão para o Grupo III.

Esta fase será concluída quinta-feira, com mais 10 partidas que definirão os últimos classificados para a quarta fase.