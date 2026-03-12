Copa do Brasil: Novorizontino, Ceará e Sport entram em campo em quinta-feira com dez jogos

A Copa do Brasil movimenta a quinta-feira com dez partidas válidas pela terceira fase da competição. Entre os destaques da noite estão Novorizontino, Ceará e Sport, que entram em campo em busca de uma vaga na quarta fase do torneio nacional.

Vice-campeão do Campeonato Paulista, o Novorizontino volta as atenções para a competição nacional e encara o Mixto-MT. A equipe mato-grossense chega embalada após conquistar o título estadual.

O time paulista, comandado por Enderson Moreira, manteve a base que fez boa campanha no Paulistão e ainda conta com o meia Rômulo, que pertence ao Palmeiras. Na fase anterior da Copa do Brasil, o Novorizontino goleou o Nacional-AM por 4 a 0, enquanto o Mixto avançou ao eliminar o Botafogo-PB nos pênaltis.

Outro clube que entra em campo é o Ceará. Vice-campeão cearense após perder a decisão para o Fortaleza, o time enfrenta o Maranhão, que também ficou com o segundo lugar em seu estadual ao ser superado pelo IAPE. Na primeira fase da Copa do Brasil, o Ceará passou pelo Primavera, enquanto o Maranhão eliminou o São Luiz.

Em momento delicado após o rebaixamento no Campeonato Catarinense, o Figueirense tenta reagir fora de casa diante do Amazonas, que está na final do Campeonato Amazonense. O time catarinense avançou na competição ao vencer o Azuriz por 1 a 0, enquanto o Amazonas aplicou 3 a 0 no Imperatriz.

Campeão pernambucano, o Sport entra como favorito no duelo contra o Anápolis, na Ilha do Retiro. O clube rubro-negro precisou dos pênaltis para eliminar a Desportiva Ferroviária na fase anterior. Já o time goiano avançou após vencer o Cianorte por 3 a 1.

Outros confrontos também chamam atenção na rodada. O Juventude visita o Tuna Luso, enquanto o América-MG encara o Barra, em Santa Catarina. O time gaúcho chega embalado após golear o Guaporé por 5 a 0, enquanto o América sofreu para avançar e só eliminou o Tirol nas cobranças de pênaltis.