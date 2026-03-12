Fluminense enfrenta Remo no Mangueirão focado em se manter entre os primeiros do Brasileirão

Depois da decisão do Campeonato Carioca, o Fluminense foca suas atenções no Brasileirão com o claro objetivo de se manter entre os primeiros colocados. Desta forma, entra em campo diante do Remo, nesta quinta-feira, às 19 horas, no Mangueirão, em Belém (PA) pela quinta rodada.

Mesmo perdendo o título carioca, o Fluminense teve uma participação positiva. Teve a melhor campanha e só deixou o título para o rival Flamengo na disputa de pênaltis. Com sete pontos, iniciou a rodada no bloco de cima da tabela, de onde não pretende sair.

Por outro lado, o Remo soma três pontos e, na condição de estreante vindo da Série B, tem como principal meta evitar o rebaixamento nesta temporada. Além disso, tenta superar a perda recente do título paraense para o rival Paysandu.

No Fluminense, o centroavante Rodrigo Castillo, reforço anunciado na última semana, pode ser novidade no lugar de John Kennedy, que vem de uma longa sequência de jogos como titular. O zagueiro Julián Millán e o volante Alisson também foram regularizados no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF e estão livres para entrar em campo. O zagueiro disputa vaga com Freytes, enquanto o segundo deve iniciar no banco.

O técnico Luís Zubeldía valorizou as três contratações e destacou a importância dos reforços de olho nos próximos compromissos da temporada. "O plantel ficou mais forte. Isso nos fortalece como equipe. Cada um vai se encaixando, eles precisam se adaptar. Nossos três novos reforços estão habilitados para jogar o Brasileirão e, aos poucos, nós colocamos eles em campo", explicou.

Desfalque na final do Carioca, o atacante Soteldo volta a ser opção após se recuperar de um problema oftalmológico. Em contrapartida, os volantes Nonato e Facundo Bernal, além do centroavante Germán Cano seguem fora por conta de problemas físicos.

O Remo vai ter como fator motivacional a estreia do técnico Léo Condé, apresentado oficialmente na última segunda-feira para o lugar de Juan Carlos Osorio, demitido após o empate por 1 a 1 com o Internacional. O novo comandante rasgou elogios à torcida azulina e comentou sobre as dificuldades do Brasileirão.

"O Remo tem uma torcida gigante e apaixonada. Os jogadores têm que entrar em qualquer competição e respeitar a instituição. Independentemente dos atletas que vamos escalar, seja no Brasileirão, na Copa Norte ou na Copa do Brasil, temos que fazer de cada jogo uma verdadeira final. No Brasileiro, cada ponto, para ser conquistado, tem um grau de dificuldade muito grande. O time precisa se entregar ao máximo dentro de campo. É isso que vamos transmitir aos jogadores", disse Léo Condé em sua apresentação.

A comissão técnica não poderá contar com o zagueiro Kayky Almeida e o volante Freitas, porque ambos pertencem ao Fluminense e estão emprestados ao Remo até o final da temporada. Os jogadores possuem uma cláusula em seus contratos que os impede de enfrentar o ex-clube.

FICHA TÉCNICA

REMO X FLUMINENSE

REMO - Marcelo Rangel; João Lucas, Marllon, Léo Andrade e Brayan Cufré; Patrick de Paula, Leonel Picco, Yago Pikachu e Vitor Bueno; Alex Manga e João Pedro. Técnico: Léo Condé.

FLUMINENSE - Fábio; Guga, Jemmes, Freytes (Millán) e Renê; Hércules, Martinelli e Lucho Acosta; Kevin Serna, Rodrigo Castillo e Canobbio. Técnico: Luís Zubeldía.

ÁRBITRO - Wilton Pereira Sampaio (GO).

HORÁRIO - 19h.

LOCAL - Mangueirão, em Belém (PA).