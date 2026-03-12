São Paulo encara a Chapecoense e tenta provar que fez bem em trocar Crespo por Roger

Roger Machado faz nesta quinta-feira, a partir das 20 horas, seu primeiro jogo como treinador do São Paulo, dois dias após ser anunciado em meio a um cenário que faz o novo trabalho começar sob certo nível de pressão. No Canindé, onde será a partida contra a Chapecoense por causa de shows e manutenção do gramado do MorumBis, ele tem de usar a partida da quinta rodada do Brasileirão para ajudar a amenizar o caos instaurado pela surpreendente demissão de Hernán Crespo.

O argentino foi demitido na segunda-feira por causa de divergências internas com a diretoria, e se manifestou nesta quarta sobre a situação. "Quero agradecer de coração aos jogadores. O compromisso de vocês e a união do nosso grupo no dia a dia e nos jogos mostram que estávamos no caminho certo", destacou em nota publicada em sua página oficial no Instagram.

Embora o trabalho de Crespo não fosse unanimidade, o anúncio de sua saída foi uma surpresa, até porque ele deixou o São Paulo na vice-liderança do Brasileirão, com 10 pontos. A forma como a demissão se construiu faz a chegada de Roger ser repleta de questionamentos.

Ao ser apresentado em coletiva de imprensa, preferiu não tecer comentários sobre o trabalho do antecessor. "Não me sinto à vontade (para falar do trabalho do Crespo), mas para recuperar o previsto no início do ano e recuperar a confiança, precisamos de muito trabalho. Na vida, alguns chegam mais prestigiados, outros menos, mas todos vão conquistar com trabalho e resultado", refletiu.

Eliminado na semifinal do Paulistão para o campeão Palmeiras, time tricolor teve dez dias de descanso. Depois de um ano em que sofreu muito com baixas por lesão, no momento o clube tem apenas Ryan Francisco como ausência por problemas físicos, em transição após se recuperar de lesão.

De volta à Série A após três anos, a Chapecoense ainda não perdeu no Brasileirão e tem um jogo a menos porque o duelo com o Bahia, pela quarta rodada, foi adiado em razão de conflito de ata com o compromisso do clube baiano pela Pré-Libertadores. Até aqui, a equipe catarinense somou cinco pontos no campeonato nacional.

No domingo, contudo, viveu a frustração de perder o título estadual para o Barra, após derrota por 3 a 1 no jogo de ida e vitória por 1 a 0 no jogo de volta. "É um golpe muito triste, eu queria muito a conquista desse título, nós fracassamos, não fomos capazes, mérito do adversário", lamentou o treinador Gilmar Dal Pozzo, que comanda a equipe desde agosto de 2024.

Dal Pozzo tem dois desfalques para escalar a Chapecoense. O lateral-direito Marcos Vinícius e o atacante Garcez são desfalques porque estão se recuperando de lesão.

FICHA TÉCNICA

SÃO PAULO X CHAPECOENSE

SÃO PAULO - Rafael; Lucas Ramon, Alan Franco, Sabino e Enzo Díaz; Danielzinho, Marcos Antônio e Bobadilla; Lucas, Luciano e Calleri. Técnico: Roger Machado.

CHAPECOENSE - Léo Vieira; Everton, Victor Caetano, Eduardo Doma e Walter Clar; Rafael Carvalheira, Higor Meritão, Camilo Reijers e Giovanni Augusto; Ítalo e Neto Pessoa.

ÁRBITRO - Lucas Casagrande (PR).

HORÁRIO - 20 horas.

LOCAL - Canindé, em São Paulo (SP).