Grêmio recebe o Red Bull Bragantino de olho no G-4 do Brasileirão

Grêmio e Red Bull Bragantino se enfrentam pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro nesta quinta-feira, às 21h30 (de Brasília), na Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS). Separados por apenas um ponto na tabela, os dois times entram em campo de olho nas primeiras posições da competição.

O Grêmio gaúcho chega em alto astral após conquistar o título gaúcho em cima do rival Internacional. Além disso, na última rodada, venceu o Atlético-MG por 2 a 1 e soma seis pontos. Já o Red Bull Bragantino tem sete e tenta retomar o caminho das vitórias depois do empate por 1 a 1 diante do Athletico-PR.

Para o confronto, o técnico Luís Castro pode ter uma ausência importante no meio-campo. O volante Arthur, capitão da equipe, ainda sente desgaste físico e dificilmente será relacionado. A tendência é que o treinador utilize alternativas no setor, com os argentinos Nardoni e Pérez surgindo como opções, com Pérez podendo fazer sua estreia.

Outro nome que ainda não deve aparecer entre os relacionados é o atacante Braithwaite. O centroavante segue em recuperação e tem previsão de retorno apenas para o duelo da próxima rodada, contra o Vitória.

Do lado do Bragantino, o técnico Vagner Mancini terá desfalques por suspensão. O zagueiro Alix Vinícius e o volante Fabinho foram expulsos contra o Athletico-PR e estão fora da partida. Pedro Henrique deve assumir vaga na defesa, enquanto Gabriel volta ao meio-campo após cumprir suspensão na última rodada.

A equipe paulista também ganha um reforço: o zagueiro Gustavo Marques volta a ficar disponível depois de não ter sido relacionado no jogo anterior. Tudo por conta de seu envolvimento com a polêmica criada por ele com uma fala machista. O assunto, porém, é dado como superado no clube. Já o departamento médico segue com quatro atletas: Guzmán Rodríguez, Vanderlan, Fabrício e Agustín Sant'Anna.

No histórico recente do confronto, o Bragantino leva vantagem. Em dez encontros entre eles, o time paulista venceu cinco vezes, contra duas vitórias do Grêmio e três empates.

FICHA TÉCNICA

GRÊMIO X RED BULL BRAGANTINO

GRÊMIO - Weverton; Pavon, Gustavo Martins, Viery e Marlon; Noriega, Nardoni, Monsalve, Enamorado e Amuzu; Carlos Vinícius. Técnico: Luís Castro.

RED BULL BRAGANTINO - Cleiton; Hurtado, Gustavo Marques, Pedro Henrique e

Juninho Capixaba; Gabriel, Gustavo Neves e Sasha; Mosquera, Lucas Barbosa e Isidro Pitta. Técnico: Vagner Mancini

ÁRBITRO - Davi de Oliveira Lacerda (ES).

HORÁRIO - 21h30.

LOCAL - Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS).