Djokovic faz ponto impressionante, mas é eliminado por Draper nas oitavas

Jack Draper se recuperou de um set perdido e venceu o pentacampeão Novak Djokovic por 2 sets a 1, com parciais 4/6, 6/4, 7/6 (5) na noite desta quarta-feira, em partida das oitavas de final do Masters 1000 de Indian Welles, nos Estados Unidos. Atual campeão, o americano precisou suar para superar o experiente sérvio, em jogo com 2h35 de duração.





Draper, de 24 anos, que retorna às quadras após oito meses afastado por uma lesão no braço, avançou para as quartas de final e enfrentará Daniil Medvedev, que derrotou Alex Michelsen por 6/2, 6/4 nas oitavas de final para seguir em frente.





Djokovic, terceiro cabeça de chave, liderava por 6/5 no terceiro set antes de Draper reagir e forçar um tie-break. No set decisivo, a dupla protagonizou um rally de 26 trocas, com o sérvio marcando o ponto de maneira impressionante.





"Ainda não sinto que estou jogando nem perto do que quero", disse Draper. "Vim aqui e venci essa partida com muita determinação."





Além da vitória em Indian Wells no ano passado, Draper, o 14º cabeça de chave, venceu o Aberto de Stuttgart e o Aberto de Viena, ambos em 2024.





Djokovic, de 38 anos e 24 vezes campeão de Grand Slam, venceu em Indian Wells em 2008, 2011, 2014, 2015 e 2016. O sérvio quase conquistou seu 11º título do Aberto da Austrália no início deste ano, mas perdeu para Carlos Alcaraz.