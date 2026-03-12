Corinthians vive expectativa de ter Yuri Alberto de volta para o clássico contra o Santos

Longe dos gramados desde 15 de fevereiro devido a uma lesão muscular de grau 2 no bíceps femoral da coxa esquerda, Yuri Alberto poderá ser reforço para domingo.

O artilheiro do clube na última temporada, com 19 gols em 58 jogos, desfalcou o Corinthians em cinco oportunidades, incluindo fases finais do Campeonato Paulista contra Portuguesa e Novorizontino, e três rodadas do Brasileirão, contra Athletico PR, Cruzeiro e Coritiba.

Após ser derrotado por 2 a 0 pelo Coritiba na noite de quarta-feira (12), o auxiliar técnico Lucas Silvestre, que comandou a equipe devido à suspensão de Dorival Júnior, comentou que a decisão viria de uma reunião com o jogador, visando entender sua condição e a possibilidade dele jogar.

"O departamento médico nos dará uma posição. Teremos uma reunião com o atleta para entender se ele joga domingo ou não", afirmou.

Vale mencionar que o Santos é a maior vitima de Yuri, que soma 8 gols em 13 oportunidades contra o clube que o revelou. O Corinthians sente necessidade da volta de seu atacante para ganhar confiança e subir na tabela, onde se encontra atualmente em 8º lugar com 7 pontos.

O Corinthians enfrenta o Santos neste domingo, 15, às 16 horas na Vila Belmiro, casa do rival. O Santos vem de empate contra o Mirassol e pode ter Neymar entre os relacionados.