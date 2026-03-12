Damiris e Kamilla Cardoso se destacam, Brasil bate Sudão do Sul e se recupera no Pré-Mundial

Um dia após amargar dura derrota diante da Bélgica, a seleção brasileira feminina de basquete se recuperou e desencantou no Pré-Mundial da China. Com brilho de suas estrelas, Damiris e Kamilla Cardoso, a equipe verde e amarela bateu o Sudão do Sul por 94 a 79 em Wuhan.

Com quatro vagas em disputa para o Mudial da Alemanha, em setembro, em grupo com seis representantes - a Bélgica já tem sua classificação garantida -, sobram três postos entre Brasil, China (outra favorita), República Checa, Mali e Sudão do Sul.

Superar o Sudão do Sul deixou as brasileiras bem na disputa por uma vaga. Ganhar da República Checa no sábado já pode garantir a classificação antecipada pelo fato de as europeias terem sido surpreendidas por Mali. O terceiro jogo no Pré-Mundial ocorre às 2h30 (de Brasília).

Depois de pouco produzir diante da campeã europeia, Damiris foi a cestinha brasileira com 25 pontos, liderando a seleção brasileira. A apresentação inspirou a companheira Kailla Cardoso, que anotou outros 23 e acabou sendo eleita a MVP da partida por contribuir com impressionantes 17 rebotes.

Com postura agressiva, a seleção brasileira comandou o placar desde o início em Wuham. Mas fechou o primeiro tempo com somente seis pontos de vantagem, com Kamilla Cardoso anotando 12 vezes e pegando oito rebotes.

Após o descanso, o Brasil voltou ainda melhor e deslanchou no placar, fechando o terceiro período por 66 a 54. Nelhor também no quarto final, o Brasil chegou ao triunfo por 15 pontos de vantagem com brilho de suas pivôs e com Alana chamando atenção por seus 15 pontos.

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