Jorge Jesus diz covid o fez deixar o Flamengo: 'Se era pra morrer, que fosse em Portugal'

O atual treinador do Al Nassr, Jorge Jesus, começou a escrever textos de sua própria autoria no jornal português Record e sua estreia teve o Flamengo como tema principal. Em "Na cidade maravilhosa", nome que leva a coluna inaugural, o técnico conta detalhes de sua estadia no Brasil, enquanto treinava o clube. Com tom de saudade, o português revela que o Rubro Negro foi o maior clube que já treinou em sua carreira, revelação essa que gerou repercussão entre torcedores do Benfica, clube que foi seu destino ao sair do Flamengo em 2020.

"O maior clube que treinei foi o Flamengo. Segundo os estudos, só o Barcelona supera a 'Nação rubro-negra' em número de torcedores. Mas com a grandeza vem a exigência, por vezes sufocante, dada a disputa com o Palmeiras, pelo troféu de 'clube com mais títulos do Brasil", disse Jesus.

O treinador ainda comentou sua relação com as jogadores. "Foi o grupo que mais se interessou e preocupou comigo. Interessavam-se em saber o porquê dos exercícios e das conversas com alguns durante o treino. E eu ficava no gramado explicando tudo, no final."

Jorge Jesus saiu do comando do Flamengo em 2020 com o motivo principal, para ele, sendo a Pandemia da Covid-19. Testando positivo o técnico ficou em isolamento, sendo acompanhado por médicos e funcionários.

"O meu primeiro teste deu positivo e o segundo deu inconclusivo. Por precaução fui fechado no apartamento, sozinho. Os médicos me visitavam vestidos com roupas anti-contágio e os funcionários do clube deixavam a comida à minha porta. Tocavam e fugiam antes de eu abrir. Sentia-me numa prisão. Via as notícias e no Brasil a Covid parecia sentença de morte. Então decidi, se era para morrer, que fosse em Portugal. E vim embora. Sem a pandemia, se calhar hoje ainda estaria no Flamengo. Entre julho de 2019 e abril de 2020 ganhamos cinco troféus e só perdemos quatro jogos."

Pensando em ficar mais perto da família e convencido pela proposta que o presidente do Benfica fez, decidiu que seria em Portugal seu próximo trabalho.

O Flamengo agora vive sua rotina com outro Português, Leonardo Jardim, que foi anunciado após o clube demitir Filipe Luís.