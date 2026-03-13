Fogão sonda goleiro João Paulo, mas negócio mela

Com o prazo para contratações no mercado interno se encerrando no dia 27, o Botafogo segue em busca de um novo camisa 1 para estancar a crise no gol. Segundo a ESPN, o Alvinegro tentou recentemente a contratação de João Paulo, que pertence ao Santos e está emprestado ao Bahia.

Aos 30 anos, o goleiro entrou no radar do Glorioso recentemente, apesar de ter disputado apenas seis partidas nesta temporada. O clube baiano, no entanto, vetou a saída imediata do jogador, que hoje é reserva de Ronaldo.

Outro nome que desperta grande interesse em General Severiano é o do jovem Mycael, do Athletico-PR. O arqueiro de 22 anos é tratado como uma grade promessa da posição, mas uma transferência é considerada improvável no momento. O Furacão não tem interesse em negociar o atleta, que atualmente é o reserva imediato de Santos na equipe.