Fluminense derrota o Remo fora de casa, se reabilita no Brasileirão e dorme no G-4

O vice do Campeonato Carioca já ficou para trás ao Fluminense. Virando a chave para o Brasileirão, fez um boa apresentação longe de casa derrotando o Remo, por 2 a 0, no Mangueirão, em Belém, nesta quinta-feira, para se reabilitar na competição e seguir na parte alta da tabela.

O jogo do Fluminense foi seguro durante os 90 minutos. Além de conter os poucos avanços do Remo, saía com facilidade da pressão para abrir o placar com John Kennedy, mostrando oportunismo em desviar o chute de Renê, e depois com Canobbio completando de cabeça o cruzamento de Lucho.

Com o resultado, o Fluminense retornou ao G-4, saltando para o terceiro lugar, agora com 10 pontos. Por sua vez, o Remo segue sem vencer desde sua volta à elite e aparece em 17º lugar, com três pontos, dentro da zona de rebaixamento.

O duelo começou movimentado. Diante da torcida, o Remo quis dar as cartas primeiro e levou perigo com Patrick de Paula, com Fábio se esticando todo para evitar o gol. Com mais qualidade, o Fluminense respondeu à altura e abriu o placar, aos 15 minutos. A defesa paraense cortou parcialmente, Renê pegou o rebote e bateu cruzado para John Kennedy desviar para as redes.

O gol deu mais protagonismo ofensivo aos cariocas, que chegaram perto de ampliar com Canobbio, beliscando o travessão. Na sequência, Kennedy teve seu tento anulado por impedimento. O Remo ficou mais na espreita pelo contra-ataque. Alef Manga fez bela jogada individual, mas parou em bloqueio de Samuel Xavier. No último lance, Marcelo Rangel evitou o que seria mais um gol de Kennedy.

O panorama se manteve na volta do intervalo. O Fluminense seguia com as melhores chances e impedindo qualquer surpresa do Remo nos contra-ataques. Tanto que após boa troca de passes, Lucho Acosta cruzou na medida para Canobbio cabecear e ampliar o placar, aos 17 minutos.

O Remo pouco incomodou no setor ofensivo, com uma pressão passiva sem dar o combate, assim facilitando a vida do time carioca a ditar o ritmo sem muito esforço. Com a reta final se aproximando, o Fluminense prendeu a bola no ataque, trocou passes sem pressa e conduziu a vitória sem sustos até o apito final.

A dupla volta a campo no domingo, pela sexta rodada. Às 16h, o Fluminense recebe o Athletico-PR, no Maracanã, no Rio de Janeiro, enquanto às 18h30, o Remo visita o Coritiba, no estádio Couto Pereira, na capital paranaense.

FICHA TÉCNICA

REMO 0 X 2 FLUMINENSE

REMO - Marcelo Rangel; João Lucas, Marllon,Tchamba e Sávio; Picco (Patrick), Patrick de Paula (Zé Ricardo), Vitor Bueno e Yago Pikachu (Nicolás Ferreira); Alef Manga (Rafael Monti) e João Pedro (Jajá). Técnico: Léo Condé.

FLUMINENSE - Fábio; Samuel Xavier, Jemmes, Freytes e Renê; Hércules (Otávio), Martinelli (Alisson) e Lucho Acosta (Serna); Canobbio (Soteldo), John Kennedy (Rodrigo Castillo) e Savarino. Técnico: Luís Zubeldía.

GOLS - John Kennedy, aos 15 minutos do primeiro tempo; Canobbio, aos 17 do segundo.

CARTÕES AMARELOS - João Pedro e Patrick de Paula (Remo) e Hércules (Fluminense).

ÁRBITRO - Wilton Pereira Sampaio (GO).

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio Mangueirão, em Belém (PA).