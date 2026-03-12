Calleri dedica vitória do São Paulo sobre a Chapecoense para Roger Machado e Hernán Crespo

Totalmente sujo de lama, após ser o melhor jogador do São Paulo na vitória sobre a Chapecoense, nesta quinta de chuça na capital paulista, o atacante Calleri, autor do segundo gol na vitória por 2 a 0, no Canindé, aproveitou para dedicar a vitória para o novo técnico Roger Machado e para o anterior Hernán Crespo.

"Muito feliz e seguimos na liderança. Eu vou levar para casa (o uniforme). Feliz demais pelo gol, pelo jogo, pelo novo treinador, que hoje merecia uma vitória. E por Hernán, também, que fez muito para chegar até aqui. Mandar um abraço para ele e para a sua comissão", disse o camisa 9.

Calleri também não escondeu a satisfação de atuar em um gramado encharcado, que o fez lembrar do início de carreira. "Eu gosto de jogar com chuva, me faz lembrar do início, briga, jogo que gosto de jogar."

O centroavante elogiou o desempenho do time, principalmente na segunda etapa. "Foi importante fazer um grande segundo tempo. No primeiro não conseguimos fazer o que treinamos na semana. No segundo um golaço do Luciano, com passe do Marquinho."