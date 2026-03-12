Auxiliar de Abel detona gramado de São Januário após derrota: 'Parece que plantaram batatas'

O Palmeiras foi superado pelo Vasco por 2 a 1 nesta quinta-feira no confronto válido pela quinta rodada do Brasileirão. Após a partida, João Martins, principal auxiliar técnico de Abel Ferreira na equipe alviverde, reclamou do gramado de São Januário.

"Um campo pesadíssimo, parece que jogaram ontem neste campo, mas já não jogavam há 11 dias. E vamos continuar a falar de sintéticos (gramados) enquanto a CBF não tomar uma atitude", iniciou o auxiliar.

"Na televisão não dá para ver, mas por baixo do campo parece que plantaram batatas. O campo é com altos e baixos, quase de meio metro. Isso é o que é, é o futebol raiz, mas estamos em 2026 e tem coisas que não mudam. Mas a culpa é do sintético", completou.

Flaco López, na marca de 40 minutos do primeiro tempo, colocou o time paulista na frente do placar. Já na segunda etapa, Thiago Mendes e Cuiabano anotaram os gols da virada da equipe carioca.

O Palmeiras, segundo colocado do Campeonato Brasileiro, volta aos gramados no próximo domingo, às 18h30 (de Brasília), para enfrentar o Mirassol. O jogo marca a volta do clube alviverde ao Allianz Parque após quase quatro meses.