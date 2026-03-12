Roger festeja vitória na estreia no comando do São Paulo: 'Abaixou a temperatura'

O técnico Roger Machado festejou muito a vitória do São Paulo sobre a Chapecoense, nesta quinta-feira, no Canindé, por 2 a 0, em sua estreia no comando da equipe. Segundo ele, o triunfo serviu para abaixar a temperatura do clima no clube.

"Vitória era importante para abaixar a temperatura no contexto que foi minha chegada. Primeiro lugar na tabela dá otimismo para o torcedor. O momento é seguir sonhando com este liderança. Essas arrancadas são importantes para manter o desejo de ser campeão, mas temos de viver jogo a jogo. O Ano é longo"

Roger destacou a versatilidade do elenco. "Nosso grupo é enxuto, mas muitos fazem várias funções e temos a base para buscar alternativas."

O treinador destacou a atuação do meio-campista Marcos Antonio. "Jogou de terno, jogo muito. Interminável a sua energia. Participou dos dois gols. Esses jogadores do meio de campo são o coração do time. Preciso deles para que o trio da frente (Lucas, Luciano e Calleri) possam atuar bem."