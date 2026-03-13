Shai Gilgeous-Alexander faz 20 pontos e bate recorde em vitória do Thunder sobre os Celtics

Shai Gilgeous-Alexander teve mais uma noite memorável nesta temporada regular da NBA. Na vitória do Oklahoma City Thunder sobre o Boston Celtics por 104 a 102, nesta quinta-feira, ele quebrou o recorde de Wilt Chamberlain de jogos consecutivos com 20 pontos ou mais, estendendo sua sequência para 127 duelos na noite de quinta-feira.

O armador do Oklahoma City Thunder converteu dois lances livres no terceiro quarto contra o Boston Celtics, chegando a 19 pontos. Com a torcida de pé, o astro do embate tentou vários arremessos e acertou uma cesta sobre Baylor Scheierman da linha de lance livre, faltando pouco mais de sete minutos para o fim do período, elevando seu total para 21 pontos.

Shai não parou por aí. Com um ritmo intenso e liderando a sua equipe nas ações ofensivas, ele terminou o confronto com 35 pontos e nove assistências e aproveitou o momento para fazer a festa com a sua torcida no Paycom Center.

O recorde de Chamberlain permanecia intacto desde 1963 e, no início do duelo, parecia que Gilgeous-Alexander teria dificuldades para quebrá-lo. Ele só marcou no meio do primeiro quarto, mas já tinha 10 pontos no final do período e 17 no intervalo.

Gilgeous-Alexander ganhou seu primeiro prêmio de MVP na temporada passada, e sua consistência pelo atual campeão Thunder pode levá-lo a repetir o feito. Ele foi o cestinha da temporada passada e ocupa a segunda posição na artilharia este ano. O Oklahoma City tem a melhor campanha da liga.

O técnico Mark Daigneault o elogiou por sua concentração constante à frente do Thunder e disse que essa é uma de suas maiores qualidades como atleta. "Isso é o que impressiona nele. A natureza humana é que, quando se tem sucesso, a gente relaxa um pouco, mas com ele é o oposto. Ele sente o gostinho, quer mais, quer repetir a dose."

Chamberlain marcou pelo menos 20 pontos em 126 jogos consecutivos, de 1961 a 1963. Ele fez 20 pontos ou mais em todos os jogos da temporada de 1961-62 pelo Philadelphia Warriors, incluindo seu recorde de 100 pontos em 1962. A sequência de Chamberlain terminou em 20 de janeiro de 1963, quando ele foi expulso após apenas quatro minutos em quadra pelo San Francisco Warriors contra o St. Louis Hawks.

Gilgeous-Alexander igualou o recorde na segunda-feira, quando marcou 35 pontos contra o Denver Nuggets. Ele também teve um recorde pessoal de 15 assistências e nove rebotes, além de acertar a cesta de três pontos decisiva nos segundos finais.

Quem também brilhou na rodada desta quinta-feira foi Luka Doncic. Autor de 51 pontos, dez rebotes e nove assistências, ele comandou o Los Angeles Lakers no triunfo sobre o Chicago Bulls pelo placar de 142 a 130, em partida realizada na Crypto.com Arena.

Foi o oitavo jogo da carreira do esloveno com pelo menos 50 pontos assinalados e o primeiro desde que desembarcou em Los Angeles para defender a camisa dos Lakers na competição.

Confira os resultados dos jogos desta quinta-feira da NBA

Detroit Pistons 131 x 109 Philadelphia 76ers

Indiana Pacers 108 x 123 Phoenix Suns

Orlando Magic 136 x 131 Washington Wizards

Atlanta Hawks 108 x 97 Brooklyn Nets

Miami Heat 112 x 105 Milwaukee Bucks

Memphis Grizzlies 112 x 120 Dallas Mavericks

San Antonio Spurs 131 x 136 Denver Nuggets

Oklahoma City Thunder 104 x 102 Boston Celtics

Los Angeles Lakers 142 x 130 Chicago Bulls

Acompanhe as partidas da NBA desta sexta-feira

Detroit Pistons x Memphis Grizzlies

Indiana Pacers x New York Knicks

Toronto Raptors x Phoenix Suns

Dallas Mavericks x Cleveland Cavaliers

Houston Rockets x New Orleans Pelicans

Golden State Warriors x Minnesota Timberwolves

Portland Trail Blazers x Utah Jazz

Los Angeles Clippers x Chicago Bulls