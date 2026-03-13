Botafogo apresentado Júnior Santos e Ferraresi para acalmar torcida após queda na Libertadores

Nem em seus piores pesadelos, a diretoria do botafogo imaginava perder o jogo (1 a 0) e a vaga na fase de grupos da Libertadores para o Barcelona de Guayaquil. O revés no Engenhão ainda dói e, para acalmar a furiosa torcida, o clube apresentou nesta sexta-feira dos reforços de peso para a sequência do ano: o ídolo Júnior Santos e o zagueiro Ferraresi.

O atacante foi o artilheiro do clube na conquista a Libertadores de 2024, com 10 gols. Ele fechou o trunfo por 3 a 1 diante do Atlético-MG na decisão - chega emprestado justamente pelos mineiros - e espera voltar a dar alegrias ao torcedor botafoguense.

"A primeira coisa que penso, vestindo essa camisa, é conseguir retribuir dentro de campo o carinho que os torcedores têm me dado. Mostra dentro de campo o meu melhor, o futebol que sempre mostrei aqui, para, com a equipe, conquistar títulos", afirmou um sorridente e animado Júnior Santos, que chega por empréstimo até o fim do ano e disposto a dar a volta por cima após pouco ser aproveitado pelo Atlético-MG.

Antes de vestir a camisa, o atacante não escondeu sua ansiedade. "Dá um frio na barriga, a gente sabe o que é representar o Botafogo. Por mais que a gente esteja acostumado, o sentimento é de quando chega pela primeira vez, mas venho para escrever mais um capítulo na história do Botafogo."

Torcedores já escalam Júnior Santos como titular na equipe de Martín Anselmi, enquanto o venezuelano Ferraresi chega para brigar pela vaga com Bastos e Alexander Barboza, mas com dando possibilidade para o treinador alternar o esquema para linha de três defensores.

Ferraresi atuou bastante em linha de três zagueiros com Crespo no São Paulo e espera que o esquema seja utilizado no Botafogo. Ele também desembarcou no Rio por empréstimo até dezembro.

"Durante minha carreira, trabalhei bastante em linha com quatro defensores. Mas no São Paulo, o professor Crespo também fazia linha de três e estou acostumado ao esquema tático do Botafogo. Me sinto confortável na ideia do professor Anselmi de marcar em linha alta", disse.

A dupla já está inscrita no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF e pode estrear no clássico com o Flamengo, neste sábado, pela sexta rodada do Brasileirão, no Engenhão.