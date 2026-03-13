Torcedores do Corinthians vão ao CT e cobram reação dos jogadores antes de clássico com Santos

O CT do Corinthians viveu um dia agitado nesta sexta-feira com a presença de líderes de torcidas organizadas em suas dependências para cobrar uma nova postura da equipe após a derrota de 2 a 0 para o Coritiba, nesta quarta-feira, em Itaquera, pelo Campeonato Brasileiro.

O grupo, que contou com cerca de 15 representantes, conversou com integrantes da comissão técnica e o elenco. O tom de cobrança pautou o encontro em função do desempenho do Corinthians nos últimos jogos. Com sete pontos em cinco partidas, o Corinthians ocupa a décima posição e vai enfrentar o Santos, neste domingo, em meio a um clima de tensão.

A reunião teve início logo depois do treinamento da manhã. Os torcedores tiveram autorização para entrar no CT e o executivo Marcelo Paz também participou da reunião. A mobilização acontece no pior momento do time no ano, já que o clube saiu de forma precoce do Campeonato Paulista ao ser eliminado pelo Novorizontino e teve uma atuação decepcionante contra os paranaenses.

A última vitória da equipe no Nacional aconteceu no dia 19 de fevereiro no triunfo de 1 a 0 sobre o Athletico-PR em jogo realizado em Curitiba. Depois disso, o time paulista ficou no empate de 1 a 1 com o Cruzeiro, em Minas, e decepcionou a sua torcida no meio de semana.

Disposto a dar a volta por cima, o técnico Dorival Júnior vive a expectativa de contar com o retorno de Yuri Alberto para aumentar o poder de fogo do seu sistema ofensivo. Ele vem treinando com o grupo, mas a escalação ainda não foi confirmada.

Para aumentar o ambiente turbulento, o Santos deve contar com um importante reforço para o clássico de domingo. Neymar, preservado do jogo contra o Mirassol no meio de semana, pelo Brasileiro, deverá reforçar o time da Baixada no clássico marcado para a Vila Belmiro.