Campo sintético do CT Rei Pelé reformado por parceria palmeirense ganha certificado da Fifa

Os jogadores do Santos agora contam com um local de treino sintético de excelência e referendado pela Fifa. O clube fez uma reforma no gramado do campo 1 do CT Rei Pelé com a mesma empresa responsável pela recuperação do piso do Allianz Parque e recebeu o aval da entidade máxima do futebol nesta sexta-feira.

De acordo com o Santos, "o clube recebeu a Certificação FIFA Quality Pro e, a partir de agora, o Centro de Treinamento Rei Pelé passa a integrar oficialmente o seleto grupo de campos certificados e referenciados pela entidade máxima do futebol."

A homologação faz o campo 1 do CT Rei Pelé ficar registrado no site da Fifa como "padrão de excelência em qualidade." Neymar sempre reclama de gramados ruins pelo País e fica ausente em jogos em gramados sintéticos, assim como Gabigol, e agora treinará neste piso reprovado, sob a garantia de "tecnologia, inovação e as mais altas exigências técnicas do futebol mundial."

A Soccer Grass, responsável pela reforma do gramado, é quem cuida dos pisos sintéticos do Allianz Parque e da Arena Condá, da Chapecoense e o processo usado no CT Rei Pelé priorizou uma grama sintética de excelência e similar ao gramado natural, de acordo com Alessandro Oliveira, presidente da Soccer Grass Pisos Esportivos.

"Trouxemos para o CT Rei Pelé o que tem de mais moderno, de última geração. Todos os testes são extraídos de campos de grama natural. Quique da bola, tração, rotação, planicidade e absorção de impacto são aplicados aqui", destacou. "A importância dessa homologação, através de um laboratório credenciado Fifa, é que o Santos atingiu os padrões dos grandes estádios, das grandes arenas do mundo", afirmou.

O campo reformado recebeu o sistema "Soccer Grass HD Organic Pro", que conta com uma tecnologia de maior durabilidade, menor necessidade de manutenção e condições ideais para os treinos diários. "Além de manter a estética e maciez da grama natural, o sistema conta com tecnologia de amortecimento e tração que reduz o risco de lesões e garante uniformidade na superfície, fator decisivo para o desempenho dos atletas", informou o clube.