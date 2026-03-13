Alexander se recupera e volta a treinar no Atlético-MG dois meses após grave lesão no joelho

O técnico Eduardo Domínguez terá, nos próximos jogos, um reforço de peso para o meio-campo do Atlético-MG. O volante Alexander foi liberado pelo Departamento Médico do clube nesta sexta-feira após se recuperar de grave problema no joelho e já trabalha com os companheiros.

"Após recuperação de lesão no ligamento colateral medial do joelho esquerdo, o meio-campista Alexsander foi liberado pelo DM para participar das atividades normais com o restante do elenco. Bom retorno, Alex!", anunciou o Atlético-MG.

Alexander foi submetido a um tratamento conservador, sem necessidade de cirurgia, após ser diagnosticado com ruptura total do ligamento colateral medial do joelho esquerdo e teve uma recuperação em tempo recorde, de pouco mais de dois meses.

Presente nas atividades desta sexta-feira na Cidade do Galo, o jogador não foi relacionado para a viagem a Salvador, onde o Atlético-MG enfrenta o Vitória, pelo Brasileirão, neste sábado. Mas já deve estar ao menos na reserva diante do São Paulo, quarta-feira, na Arena MRV.

A lesão ocorreu em duelo do Campeonato Mineiro, diante do Pouso Alegre, dia 31 de janeiro, quando ficou com o pé preso no gramado. Após exames, a contusão acabou confirmada e os mineiros imaginavam ao menos três meses sem o experiente jogador. Na ocasião, deu lugar a Victor Hugo.