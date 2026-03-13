Neymar dá chapéu em Robinho Jr. em treino do Santos e provoca: 'Vai vir assim de novo hoje?"

Neymar foi poupado diante do Mirassol, terça-feira, fora de casa, e tem tudo para reforçar o Santos no clássico com o Corinthians,m neste domingo, na Vila Belmiro. De olho na seleção brasileira, o astro vem postando seus lances geniais nas atividades do CT Rei Pelé e a vítima da vez foi o jovem Robinho Jr.
Sem revelar em qual treino foi, o camisa 10 santista postou nos stories de seu Instagram um lance no qual aplica um lindo chapéu no filho de Robinho com a legenda: 'Robinho Júnior, vai vir assim de novo hoje?", questionou.
No começo da semana o craque já havia mandado a bola entre as pernas de um companheiro - em atividade sem os relacionados no empate por 2 a 2 com o Mirassol -, com malabarismo.
De olho na convocação da seleção brasileira de segunda-feira, Neymar vem trabalhando forte do CT Rei Pelé para convencer Carlo Ancelotti que está 100% fisicamente - o treinador adiantou que este é o pré-requisito para quem pretende ir à Copa do Mundo no meio do ano.
Neymar aparece vibrante e sorridente ao longo dos treinamentos, por vezes está orientando os companheiros e não é poupado nem em dias de chuva, em grande demonstração de que "quer jogo." Até fez post desmentindo ter problemas para não ter ido a Mirassol.
Santos e Corinthians se encaram neste domingo, às 16 horas, na Vila Belmiro, em busca de paz. O time da capital recebeu organizadas em seu CT nesta sexta-feira em cobrança da volta do bom futebol. Já o time da Baixada quer decolar no Brasileirão para se afastar das últimas colocações após somente um triunfo em cinco rodadas.