Goleiros no centro das atenções no clássico da rivalidade

O início de ano foi de decepções para Botafogo e Flamengo, mas os rivais chegam em fases distintas ao clássico de hoje, às 20h30, no Nilton Santos, pelo Brasileirão, muito graças ao momento dos goleiros. Enquanto Rossi foi herói do título carioca do Mengão, os arqueiros do Fogão estão em baixa e tentam reconquistar a torcida depois da eliminação na Pré-Libertadores, com direito a frango de Léo Linck, para o Barcelona-EQU.

Após a chegada do técnico Leonardo Jardim, o Fla já faturou uma taça, venceu o Cruzeiro e chegou à sexta colocação no Brasileiro. Só foi possível, porém, também por causa de Rossi, já que o argentino pegou um pênalti no primeiro triunfo do time na competição — 2 a 1 sobre o Vitória, em Salvador —, ainda sob comando de Filipe Luís. Depois da mudança de treinador, o goleiro consolidou a ótima fase ao defender duas cobranças na disputa com o Fluminense e garantir o tri do Estadual.

O momento do ídolo da Nação contrasta com o dos goleiros do Botafogo. Neto começou o ano como titular, mas cometeu uma sucessão de falhas graves, entre elas uma contra o Fla, em que espalmou mal cabeçada de Pulgar e viu o próprio chileno fazer o gol que eliminou o Bota nas quartas de final do Carioca. Depois, foi a vez de Léo Linck ganhar uma chance e não aproveitar. Errou nos dois gols do Barcelona — um na ida e outro na volta — pela Pré-Libertadores e foi determinante para a eliminação. A terceira opção é Raul, que disputou as partidas da Taça Rio e não comprometeu.

Não à toa, o Glorioso tem como prioridade até o dia 27, quando fecha a janela de transferências nacional — a internacional já está fechada —, a contratação de um goleiro para ser titular absoluto. Por enquanto, porém, precisa se virar com o que tem para conquistar três pontos no clássico de hoje e sair da zona de rebaixamento — embora tenha dois jogos a menos que os outros times presentes no Z-4 (Remo, Inter e Cruzeiro).

O Flamengo, por sua vez, está de olho no G-4 do Brasileirão e tenta reduzir a distância para o líder São Paulo, que é de seis pontos. Com uma vitória hoje, o time pode até chegar à vice-liderança, desde que tire a gordurinha do Palmeiras no saldo de gols ( 6 do Porco contra 2 do Fla).