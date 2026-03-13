Yuri Alberto aponta retorno ao time do Corinthians contra a Chapecoense na quinta-feira

Afastado desde o dia 15 de fevereiro, quando sofreu uma lesão de grau 2 no bíceps femoral da coxa esquerda no duelo com o São Bernardo pelo Campeonato Paulista, o atacante Yuri Alberto revelou, nesta sexta-feira, em um evento em São José dos campos, que deverá ser relacionado para a partida em Chapecó, diante da Chapecoense, quinta-feira, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro.

"Já passei da fase de transição. Estou no final dessa minha readaptação. Graças a Deus, eu pude, junto do meu estafe e de todos os médicos do clube, fazer um tratamento positivo e voltando sempre antes do tempo. A partir da semana que vem já posso ser relacionado. Na quinta-feira, se não me engano, será contra a Chapecoense, em Chapecó", disse o jogador.

O setor ofensivo do Corinthians tem demonstrado nas últimas partidas que necessita do retorno do atleta e ele próprio sabe do momento delicado do time, que foi eliminado nas semifinal do Paulistão e perdeu no último do Brasileirão, em casa, para o Coritiba.

"Estou trabalhando muito para voltar bem fisicamente. Sei que é um momento delicado para a equipe, precisamos um dos outros. Preciso voltar muito bem, estou muito confiante para ajudar meus companheiros", afirmou o camisa 9.