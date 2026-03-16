Grêmio visita a Chapecoense para encostar nos líderes do Brasileirão

Chapecoense e Grêmio se enfrentam nesta segunda-feira, às 20h, na Arena Condá, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo coloca frente a frente duas equipes que buscam ganhar embalo na competição: o time gaúcho quer se aproximar do grupo de cima, enquanto os catarinenses tentam abrir distância da zona de rebaixamento.

O Grêmio chega com sete pontos e mira um resultado positivo fora de casa para encostar no G-4. Já a Chapecoense soma cinco e aposta no fator local para tentar surpreender um adversário tradicionalmente complicado no confronto direto.

O histórico recente reforça o desafio para o time catarinense. Desde 2006, em jogos da Série A, a Chapecoense venceu apenas uma vez o Grêmio na Arena Condá. No período, o Tricolor levou a melhor em quatro oportunidades, além de dois empates.

Para o confronto, o técnico Luís Castro pode contar com retornos importantes no ataque gremista. Tetê, Willian e Amuzu participaram normalmente dos treinamentos após desfalcarem o time nos últimos dias e devem ficar à disposição. Tetê e Willian se recuperaram de virose, enquanto Amuzu havia sido liberado para acompanhar o nascimento da filha.

Outro que voltou a treinar é o lateral-direito João Pedro, recuperado de lesão muscular. Ele amplia as opções para o setor, atualmente ocupado de forma improvisada por Pavón. A baixa confirmada é o zagueiro Gustavo Martins, que segue em tratamento por conta de uma lesão muscular.

Do lado da Chapecoense, o técnico Gilmar Dal Pozzo terá uma ausência importante no meio-campo. O volante Camilo, titular da equipe, pertence ao próprio Grêmio e não poderá atuar por força contratual.

A tendência é que Higor Meritão assuma a vaga entre os titulares, embora João Vitor também seja uma alternativa para o setor.

FICHA TÉCNICA

CHAPECOENSE X GRÊMIO

CHAPECOENSE - Léo Vieira; Victor Caetano, Bruno Leonardo, Eduardo Doma, Everton e Walter Clar; Higor Meritão, Rafael Carvalheira e Jean Carlos; Marcinho e Bolasie. Técnico: Gilmar Dal Pozzo.

GRÊMIO - Weverton; Pavon, Balbuena (Leo Pérez), Viery e Marlon; Noriega, Nardoni, Monsalve, Enamorado e Amuzu; Carlos Vinicius. Técnico: Luís Castro.

ÁRBITRO - Bruno Pereira Vasconcelos (BA).

HORÁRIO - 20h.

LOCAL - Arena Condá, em Chapecó (SC).