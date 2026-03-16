Confederação Asiática de Futebol afirma que seleção iraniana ainda jogará na Copa do Mundo

A Confederação Asiática de Futebol ainda confia na participação iraniana na Copa do Mundo deste ano mesmo diante dos problemas do país do Oriente Médio com os Estados Unidos, uma das sedes do Mundial que terá ainda México e Canadá como anfitriões. Um importante dirigente do futebol asiático afirmou que o Irã ainda jogará a competição de seleções, que começa em junho.

Nesta segunda-feira, o secretário-geral da Confederação Asiática de Futebol (AFC), Windsor John, disse que a entidade máxima do futebol no continente não recebeu nenhuma indicação de que o Irã não disputará a Copa do Mundo.

"Eles são nossos membros. Queremos que joguem", disse ele em uma coletiva de imprensa em Kuala Lumpur, sede da AFC. Até onde sabemos, o Irã vai jogar. É um momento muito emocionante, todos estão dizendo muitas coisas. No fim das contas, é a federação (de futebol iraniana) que deve decidir se eles vão jogar e, até o momento, a federação... nos disse que eles vão para a Copa do Mundo", afirmou John.

Trump havia publicado nas redes sociais que a seleção iraniana era bem-vinda à Copa do Mundo, apesar da guerra em curso com o Irã, mas que "eu realmente não acredito que seja apropriado que eles estejam lá, para a própria segurança deles."

O Irã jogará todas as suas três partidas da fase de grupos da Copa do Mundo nos Estados Unidos, o que aumenta o clima de tensão em função da guerra no Oriente Médio. A região enfrenta uma escalada de conflitos desde que se intensificou os ataques conjuntos dos EUA e Israel contra o Irã no final de fevereiro.

A guerra regional colocou em dúvida a capacidade do Irã de cumprir sua vaga na Copa do Mundo, e o ministro dos Esportes, Ahmad Donyamali, declarou à TV estatal na semana passada que as circunstâncias atuais impossibilitavam a participação.

Mas a resposta da seleção iraniana no Instagram confirmou que ainda deseja participar e ressaltou que o torneio é organizado pela Fifa, a entidade máxima do futebol mundial, e não por Trump ou pelos Estados Unidos.

O Irã tem jogos marcados em Inglewood, Califórnia, contra a Nova Zelândia em 16 de junho (seu jogo de estreia) e contra a Bélgica em 21 de junho, antes de encerrar a fase de grupos em Seattle contra o Egito em 27 de junho.

Considerado uma potência no futebol asiático, a seleção iraniana ocupa a 20ª posição no ranking da Fifa e classificado para sua quarta Copa do Mundo consecutiva.

Antes da Copa do Mundo, dirigentes do futebol iraniano devem participar do congresso anual da entidade que comanda o futebol em 30 de abril, em Vancouver. A federação iraniana não pôde comparecer às reuniões em Atlanta na última edição.