Com Mbappé e Bellingham, Real Madrid divulga lista para jogo decisivo com o City na Champions

Com a vaga praticamente encaminhada às quartas de final da Champions League após os 3 a 0 sobre o Manchester City no Santiago Bernabéu, pelo duelo de ida das oitavas, o Real Madrid divulgou nesta segunda-feira os relacionados para o confronto de volta com os ingleses. E para este jogo, o técnico Álvaro Arbeloa terá à disposição Mbappé e Bellingham, principais novidades da lista.

O atacante francês, que vinha se recuperando de um problema no joelho, e o meio-campista Bellingham, ausente da equipe nos últimos nove compromissos por estar entregue ao departamento médico, aumentam o leque de opções do treinador merengue para o embate decisivo contra a equipe de Pep Guardiola.

De acordo com informações do jornal espanhol Marca os dois atletas ainda deverão ser avaliados pela comissão técnica. No entanto, a opção de levar a dupla já é um bom indicativo de que o Real Madrid vai poder contar com os dois jogadores caso o time confirme a iminente classificação para próxima fase do mais nobre torneio de clubes da Europa.

A lista traz ainda outras novidades. O defensor Álvaro Carreras também integra o grupo que viajou para Inglaterra, assim como os jovens Mario Rivas e Cestero. A principal ausência é Asencio. O zagueiro não se recuperou das dores musculares.

Um dos principais nomes do elenco, Mbappé está fora da equipe desde o dia 21 de fevereiro, quando o Real Madrid acabou sendo superado pelo Osasuna pelo placar de 2 a 1, em jogo válido pelo Campeonato Espanhol. É provável que ele inicie o embate no banco de reservas e fique como opção para o decorrer do confronto. Manchester City e Real Madrid entram em campo nesta terça-feira, às 17h (horário de Brasília). Para se classificar no tempo normal, o time inglês precisa de uma goleada com quatro gols de vantagem.