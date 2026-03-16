Estêvão é relacionado no Chelsea e técnico mostra confiança em virada contra o PSG na Champions

"Ainda não acabou." Desta maneira, Liam Rosenior falou sobre o jogo de volta das oitavas de final da Champions League diante do atual campeão, o Paris Saint-Germain, nesta terça-feira. O clube inglês terá de virar em Stanford Bridge uma desvantagem de 5 a 2 sofrida na ida. O brasileiro Estêvão foi relacionado após seis jogos tratando uma lesão.

Rosenior vinha tratando com cuidado a recuperação de seu habilidoso atacante para não "estourá-lo". Mesmo com condições de encarar o Newcastle no fim de semana, Estêvão foi preservado. Agora, deve iniciar no banco contra os franceses.

"Estêvão está de volta aos treinos. Ele fará parte do grupo e vamos avaliar se ele poderá participar da partida em algum momento amanhã", afirmou o treinador, em coletiva neste segunda. O brasileiro, quando esteve em campo, anotou sete vezes e ainda distribuiu três assistências.

Deve retornar no banco, contudo. O ataque terá Cole Palmer, Pedro Neto e outro brasileiro, João Pedro, com a missão de reeditar os 3 a 0 da final do Mundial dos Estados Unidos, placar que levaria a decisão à prorrogação.

"Vamos pressionar o PSG e jogar para marcar o máximo de gols possível", mostrou confiança Rosenior, garantindo o Chelsea em cima do PSG desde o apito inicial. "Meu objetivo é sempre dominar. Cada jogo é sobre construir uma equipe destemida, não importa quem seja o adversário."