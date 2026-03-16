Ancelotti convoca seleção brasileira sem Neymar em última lista antes da Copa do Mundo

O técnico Carlo Ancelotti fez a última convocação da seleção brasileira antes da definição da lista dos 26 atletas que disputarão a Copa do Mundo na América do Norte entre junho e julho. O italiano já tem 18 dos 26 nomes definidos e trata os jogos contra França, dia 26, e Croácia, dia 31, como testes para a escolha dos outros oito. Sem Neymar, o treinador promoverá as estreias de Rayan e Igor Thiago, além do retorno de Endrick.

Ancelotti acompanhou in loco sete partidas das seis primeiras rodadas do Brasileirão. Entre elas, esteve o empate entre Mirassol e Santos. Havia expectativa de ver Neymar, que integrou a pré-lista. O atacante, porém, foi poupado. Ele voltou a campo contra o Corinthians, mas sem destaque.

"Estava programado de ir a Mirassol para ver o jogo, para vermos os jogadores do Mirassol e do Santos. Nos recebemos muito bem. Neymar não jogou. Eu gosto de ir aos estádios quando posso de maneira presencial", comentou após a apresentação da nominata nesta segunda-feira.

O técnico enfatizou que chamou apenas jogadores que estão 100% fisicamente, citando as ausências de Eder Militão, Bruno Guimarães, Estêvão e Rodrygo, esse último deve ficar fora da Copa, por causa da gravidade da lesão que teve.

Há, ainda, novidades. Gabriel Sara, Danilo, Rayan e Igor Thiago foram convocados pela primeira vez. Ibañez e o volante Danilo ainda não haviam sido chamados por Ancelotti, apesar de já terem experiência com a seleção.

No dia 11 de maio, serão inscritos 55 jogadores da seleção para a Copa do Mundo. A lista final, com 26 atletas, será divulgada em 18 de maio. Depois, o Brasil ainda enfrenta o Panamá, no Maracanã, dia 31 de maio, e o Egito, dia 6 de junho, já nos Estados Unidos, em Cleveland.

VEJA OS JOGADORES CONVOCADOS PARA A SELEÇÃO CONTRA FRANÇA E CROÁCIA:

Goleiros - Alisson (Liverpool), Bento (Al-Nassr) e Ederson (Fenerbahçe)

Defensores - Alex Sandro (Flamengo), Bremer (Juventus), Danilo (Flamengo), Douglas Santos (Zenit), Gabriel Magalhães (Arsenal), Ibañez (Ah-Ahli), Léo Pereira (Flamengo), Marquinhos (PSG) e Wesley (Roma)

Meio-campistas - Andrey Santos (Chelsea), Casemiro (Manchester United), Danilo (Botafogo), Fabinho (Al-Ittihad) e Gabriel Sara (Galatasaray)

Atacantes - Endrick (Lyon), Gabriel Martinelli (Arsenal), Igor Thiago (Brentford), João Pedro (Chelsea), Luiz Henrique (Zenit), Matheus Cunha (Manchester United), Raphinha (Barcelona), Rayan (Bournemouth) e Vinicius Júnior (Real Madrid)