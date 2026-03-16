João Fonseca enfrenta algoz Marozsan e pode encarar Alcaraz na 2ª rodada de dura chave em Miami

O sorteio da chave de simples do Masters 1000 de Miami não foi nada generoso com João Fonseca. Mesmo o prodígio pregando que quer jogar sempre com os nomes mais poderosos do circuito, o brasileiro terá pedreiras desde a estreia e já com possível cruzamento diante do líder do ranking, Carlos Alcaraz, na segunda rodada.

A estreia do João Fonseca, ao meio dia (de Brasília) desta terça-feira, já prega um adversário perigoso. Ele reencontrará o húngaro Fabian Marozsan, atualmente 46º do mundo e para o qual saiu derrotado no único embate da carreira, na estreia do Aberto de Roma de 2025, em sets diretos, parciais de 6/3 e 7/6.

O grande ritmo apresentado em Indian Wells - caiu em dois tie-breaks para Jannik Sinner, nas oitavas - terá de se repetir nesta segunda semana seguida de torneio a nível ATP 1000. João Fonseca defende 50 pontos da ida à terceira rodada em 2025 e só teria rivais melhor ranqueados na chave a partir da segunda rodada.

Na projeção da dura chave de Miami, o brasileiro, atual 39º do mundo, encararia o empolgado Alcaraz - uma derrota no ano - se superar a estreia. Caso sua evolução se mantenha, o norte-americano Sebastian Korda, 36º do mundo, seria o oponente da terceira fase.

Derrotado pelo atleta verde e amarelo na segunda rodada em Indian Wells, o russo Karen Khachanov (15]) poderia aparecer pelo caminho em confronto das oitavas de final, na qual também há a possibilidade de encarar o italiano Luciano Darderi (18º).

Uma possível quartas de final seria diante do norte-americano Taylor Fritz (7º) ou o norueguês Casper Ruud (12), enquanto os adversários mais fortes previstos em semifinal inédita de um Masters 1000 seriam o italiano Lorenzo Musetti (5º) ou o australiano Alex de Minaur (6º). A sonhada revanche contra o italiano Jannik Sinner (2º), ocorreria somente na decisão, na qual o alemão Alexander Zverev (3º) também surge como possibilidade.