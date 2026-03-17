LISTA DE CONVOCADOS

GOLEIROS
Alisson (Liverpool); Bento (Al-Nassr); e Ederson (Fenerbahçe).
DEFENSORES
Alex Sandro (Flamengo); Bremer (Juventus); Danilo (Flamengo); Douglas Santos (Zenit); Gabriel Magalhães (Arsenal); Ibañez (Al-Ahli); Léo Pereira (Flamengo); Marquinhos (PSG); e
Wesley (Roma).
MEIAS
Andrey Santos (Chelsea); Casemiro (Manchester United); Danilo (Botafogo); Fabinho (Al-Ittihad); e Gabriel Sara (Galatasaray).
ATACANTES
Endrick (Lyon); Gabriel Martinelli (Arsenal); Igor Thiago (Brentford); João Pedro (Chelsea); Luiz Henrique (Zenit); Matheus Cunha (Manchester United); Raphinha (Barcelona); Rayan (Bournemouth); e Vini Jr. (Real Madrid).