Grêmio sai atrás, mas busca o empate diante da Chapecoense fora de casa

O Grêmio desperdiçou uma grande chance de encostar no pelotão de cima e se aproximar da zona de classificação para a Copa Libertadores. Como visitante, na Arena Condá, saiu atrás do marcador, mas foi buscar o empate por 1 a 1 diante da Chapecoense nesta segunda-feira, no duelo que marcou o encerramento da sexta rodada do Campeonato Brasileiro.

O time catarinense começou melhor, saiu na frente com gol de pênalti de Walter Clar, mas cedeu a pressão dos gaúchos na reta final do primeiro tempo e viu Nardoni aproveitar a falha de Léo Vieira para igualar. O Grêmio seguiu melhor na etapa complementar, mas viu a chance da virada parar no travessão, em chute de Tetê.

Com o primeiro ponto fora de casa, o Grêmio subiu duas posições, chegando na oitava colocação, com oito pontos, três a menos que o Bahia, quarto colocado. Por outro lado, a Chapecoense se manteve invicta em casa na temporada e aparece em 12º lugar, com seis pontos.

O Grêmio adotou uma postura mais reativa no começo da partida, com paciência para trabalhar as jogadas e acionar os atacantes. Enquanto a Chapecoense buscou acelerar as jogadas e se impor dentro de seus domínios. Até que Viery cometeu um pênalti em cima de Bolasie. Walter Clar cobrou forte para vencer Weverton e abrir o placar aos 27 minutos.

O time gaúcho sentiu o golpe e ficou envolvido pelo ataque catarinense, que chegava com facilidade, mas pecava nas tentativas de ampliar o marcador. Quando o primeiro tempo se encaminhava para o fim, o Grêmio subiu o tom nos acréscimos e, após uma sequência de escanteio, viu Léo Vieira falhar e a bola sobrar limpa para Nardoni deixar tudo igual, aos 48.

O duelo voltou mais animado para a segunda etapa. Ofensivos, a dupla estava com gás e se revezam no ataque. Com mais qualidade nas transições, o Grêmio finalizou mais e por pouco não virou o placar, quando chute com efeito de Tetê explodiu no travessão. A resposta da Chapecoense veio pelo alto, em cabeceio de Bolasie, tirando tinta da baliza gaúcha.

Com a substituições, o Grêmio seguiu com o setor ofensivo oxigenado. Willian costurou boa jogada individual, mas na hora de concluir, mandou longe do gol. Com o fim se aproximando, o duelo foi ficando aberto e perigoso para ambos, que não tiveram medo de se exporem e ficarem vulneráveis aos contra-ataques. Apesar de movimentado e algumas chances, o confronto entre sulistas acabou empatado.

O Campeonato Brasileiro segue nesta semana. Na quinta-feira, às 19h, o Grêmio recebe o Vitória, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS). Mais tarde, às 21h30, a Chapecoense segue em casa, na Arena Condá, diante do Corinthians, marcando o encerramento da sétima rodada.

FICHA TÉCNICA

CHAPECOENSE 1 X 1 GRÊMIO

CHAPECOENSE - Léo Oliveira; Everton, Bruno Leonardo, Eduardo Doma e Walter Clar; Higor Meritão (Vinícius Balieiro), João Vitor (David), Rafael Carvalheira e Giovanni Augusto (Jean Carlos); Ítalo (Marcinho) e Bolasie (Perotti). Técnico: Gilmar Dal Pozzo.

GRÊMIO - Weverton; Pavón, Balbuena, Viery e Caio Paulista; Noriega, Nardoni e Monsalve (Enamorado); Tetê (Gabriel Mec), Carlos Vinícius e Amuzu (Willian). Técnico: Luís Castro.

GOLS - Walter Clar, aos 27, Nardoni, aos 48 minutos do primeiro tempo.

ÁRBITRO - Bruno Pereira Vasconcelos (BA).

CARTÕES AMARELOS - Everton, Eduardo Doma, Bolasie, Monsalve, Noriega e Viery.

RENDA - R$ 1.261.120,00.

PÚBLICO - 19.307 torcedores.

LOCAL - Arena Condá, em Chapecó (RS).