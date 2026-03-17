Cinco jogos abrem a quarta fase da Copa do Brasil com Portuguesa e dupla cearense em campo

A Copa do Brasil abre nesta terça-feira a disputa da quarta fase com cinco partidas espalhadas pelo País. Entre os destaques da rodada estão os compromissos da dupla cearense: o Fortaleza encara o Nova Iguaçu, enquanto o Ceará visita o São Bernardo. A programação ainda conta com Portuguesa x Paysandu, Sport x Athletic e Londrina x Operário.
Uma das equipes que chegam em alta é a Portuguesa. Após boa campanha no Campeonato Paulista, a Lusa vem de vitória sobre o Altos por 5 a 1 e garantiu vaga nesta fase ao eliminar o Avaí nos pênaltis. O desafio agora é contra o Paysandu, que superou a Portuguesa-RJ por 3 a 1 e também vive bom momento após conquistar o título do Campeonato Paraense. O confronto será disputado no Canindé.
Outro duelo que chama atenção envolve o Fortaleza. A equipe avançou com dificuldade na fase anterior ao vencer o Manauara por 1 a 0. Pela frente estará o Nova Iguaçu, que vem se consolidando como uma das surpresas do torneio depois de golear o Castanhal por 4 a 0. A partida será realizada no estádio Luso-Brasileiro.
O Ceará também entra em campo nesta terça-feira. O time alvinegro chega embalado após bater o Maranhão por 1 a 0 e agora enfrenta o São Bernardo, que garantiu classificação ao derrotar o Joinville pelo mesmo placar. O confronto está marcado para o estádio Primeiro de Maio.
Na Ilha do Retiro, no Recife, o Sport recebe o Athletic. A equipe mineira avançou com vitória por 2 a 0 sobre o Ypiranga-RS, enquanto o time pernambucano precisou das cobranças de pênalti para eliminar o Anápolis e seguir na competição.
Fechando a rodada do dia, Londrina e Operário se enfrentam no estádio do Café. O time de Ponta Grossa chega após superar o Capital-DF por 2 a 0, enquanto o Londrina garantiu vaga apenas nas penalidades diante do Manaus.