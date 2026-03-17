Vagas encaminhadas de Real, PSG e Bodo/Glimt jogam holofotes sobre o Arsenal na Champions

Com parte dos confrontos praticamente resolvidos graças à eficiência de gigantes como Real Madrid e Paris Saint-Germain, além do surpreendente Bodo/Glimt, que encaminharam suas classificações ao atropelar respectivamente o Manchester City (3 a 0), o Chelsea (5 a 2) e o Sporting (3 a 0), a semana decisiva das oitavas de final da Champions League centra os seus holofotes nesta terça-feira em um protagonista específico: o Arsenal.

Dominante na Inglaterra ao ostentar uma vantagem de nove pontos para o segundo colocado na Premier League, o conjunto do técnico Mikel Arteta foi o único dos grandes na rodada da última quarta-feira, a deixar em aberto a definição da vaga para próxima etapa eliminatória da competição.

Ao contrário dos seu concorrentes, os Gunners ficaram só no empate de 1 a 1 contra o Bayer Leverkusen, na Alemanha, e poderiam ter voltado para casa sem nenhum ponto somado. No entanto, um gol de pênalti, assinalado por Havetz, no fim da partida, assegurou a igualdade no placar.

Agora, para evitar que a zebra desfile em gramados ingleses, eles precisam mostrar serviço nesta terça-feira, diante de sua torcida. E para isso, basta uma vitória simples, às 17h (horário de Brasília), para que a classificação seja consumada.

Apoiado no que vem apresentando no Campeonato Inglês, Arteta quer seu time praticando o futebol que o tornou favorito absoluto ao titulo nacional. E a receita para que isso aconteça está decorada na cabeça do treinador: equipe sólida na defesa, criativa no meio-campo e eficaz na parte ofensiva.

Dentro de campo, o Arsenal aposta em um esquema organizado e intenso, marca registrada do trabalho recente da comissão técnica. No entanto, a margem para erros diminui quando a competição entra em fases eliminatórias, e cada detalhe passa a ter peso decisivo.

Mas se em Londres, a situação está completamente indefinida, perto dali, em Manchester, o Real Madrid se apresenta como dono da situação. Com os 3 a 0 a seu favor na Espanha, o time merengue construiu vantagem confortável quando entrar em campo às 17h (horário de Brasília) para encarar um desacreditado Manchester City.

Atual campeão da Champions, o Paris Saint-Germain vive situação semelhante em visita a um desesperado Chelsea, também nesta terça-feira. Os 5 a 2 dão ao treinador Luis Enrique a tranquilidade necessária para administrar o duelo e pavimentar sem sustos a classificação.

Por fim, o Bodo/Glimt, que entrou nestas oitavas de final como franco atirador, visita o Sporting, em Lisboa, também em condições amplamente favoráveis. Nesta terça, também às 17h (horário de Brasilia), o time norueguês tenta alongar a sua caminhada às quartas de final baseado também numa vantagem de três gols para seguir surpreendendo a Europa nesta Champions.