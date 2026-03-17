Bia Haddad Maia volta a jogar mal e perde para turca na estreia do Miami Open

A má fase de Bia Haddad Maia parece não ter fim. Nesta terça-feira, a número 69 do ranking mundial perdeu para a turca Zeynep Sonmez, atual 83ª do mundo, por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/2, em 1h25 de jogo. Bia, número 69 do mundo, somou a nona derrota na temporada, na qual só conseguiu uma vitória.

Bia começou sacando bem e não deu chances para Sonmez, que não marcou ponto. Já a turca teve grandes dificuldades e viu a brasileira obter a primeira quebra de serviço: 2/0.

No terceiro game, as tenistas erraram bastante, mas Bia foi ainda mais irregular e Sonmez devolveu a quebra. A turca saca bem e volta a equilibrar a partida: 2/2.

Com direito a tomar um lob, Bia continuou mal no quinto game e ainda viu a rival ganhar muito ritmo para virar o placar. No sexto game foi a vez da turca errar muito: 3/3.

O problema é a irregularidade da brasileira, que voltou a sacar mal e ainda cometeu dupla falta. Sonmez: 4/3. Cada vez mais solta em quadra, a turca confira o saque: 5/3. Sonmez foi bem no nono game e não perdeu a chance de fechar o primeiro game: 6/3, em 40 minutos.

Sonmez começou o segundo set da melhor forma, sem dar ponto para Bia: 1/0. No segundo game, brasileira sacou e não marcou ponto: 2/0. A brasileira teve três chances de quebrar o saque da turca, mas não aproveitou? 3/0. Neste momento, a arbitragem parou o jogo por causa de uma chuva fraca, mas retomou o jogo rapidamente.

Vibrando muito a cada ponto e somando bons golpes, Sonmez voltou a quebrar o saque de Bia: 4/0. No seu saque a turca foi consistente para fazer 5/0. Com um saque um pouco melhor, a brasileira conseguiu confirmar seu saca e ganhar um game após oito revezes: 5/1.

No seu melhor game, Bia obteve a quebra: 5/2. O oitavo game foi o melhor do jogo com as duas tenistas tendo chance de fechar. Sonmez quebrou na terceira oportunidade para ganhar o jogo, após 1h25.