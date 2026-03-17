Marrocos é declarado como campeão da Copa Africana de Nações após punição para Senegal

A Confederação Africana de Futebol (CAF) declarou, nesta terça-feira, o Marrocos como vencedor da Copa Africana de Nações. A entidade retirou a conquista de Senegal, que havia vencido a final por 1 a 0.

A equipe senegalesa perdeu a taça por abandonar a decisão do torneio antes do fim. Os jogadores se retiraram de campo após a marcação do pênalti a favor dos marroquinos aos 52 minutos do segundo tempo.

De acordo com a CAF, o ato viola os artigos 82 e 84 do regulamento oficial da Copa Africana. Com isso, Senegal saiu derrotado do confronto por desistência e o jogo terminou 3 a 0.

A decisão pela punição foi baseada principalmente no artigo 84, que afirma que uma equipe não pode abandonar o gramado sem autorização da arbitragem e deve ser penalizada com uma derrota por 3 a 0.

Dentro de campo, Brahim Díaz, jogador do Real Madrid, tentou uma cavadinha e desperdiçou a penalidade. Na sequência, no tempo extra, Pape Gueye balançou as redes para os senegaleses. A final da competição ocorreu no Prince Moulay Abdellah Stadium, na cidade marroquina de Rabat.

Nas redes sociais, o senegalês Pathé Ciss, presente naquela decisão, zombou da decisão da CAF. "Você pode adicionar mais três gols a favor dos chorões. Campeões da África 2025!", escreveu o jogador.

A Federação Real Marroquina de Futebol afirmou, em nota, que "nunca teve a intenção de contestar o desempenho esportivo das equipes participantes desta competição, mas apenas de solicitar a aplicação dos regulamentos da competição."