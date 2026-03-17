Leila Pereira é liberada por Gilmar Mendes e não comparecerá para depor na CPI do INSS

Leila Pereira, presidente do Palmeiras e da Crefisa, não irá comparecer para prestar depoimento na sessão da CPI do INSS que acontece nesta quarta-feira, a partir das 9h (de Brasília). De acordo com o senador Carlos Viana (PODE-MG), a dirigente foi liberada por Gilmar Mendes, Ministro do Supremo Tribunal Federal.

O requerimento de convocação de Leila foi feito pelo relator da comissão, o deputado federal Alfredo Gaspar (União-AL), e pelo deputado Sidney Leite (PSD-AM).

A empresária de 61 anos foi convocada pelos parlamentares na condição de testemunha. No requerimento, Gaspar diz que a Crefisa "assumiu papel central ao se tornar a maior vencedora do pregão que definiu o pagamento de novos benefícios, concentrando boa parte de toda a operação".

"O entendimento consolidado é claro: a testemunha pode exercer o direito ao silêncio para não se autoincriminar. Isso é legítimo. O que não se pode admitir é a dispensa do comparecimento. Comparecer é obrigação. Permanecer em silêncio é um direito. Confundir essas duas coisas compromete o funcionamento das CPIs em todo o país", escreveu Carlos em comunicado oficial.

A exigência dos parlamentares é que a mandatária do clube alviverde explique as irregularidades, detalhe as providências adotadas e seus prazos, e qual é a responsabilidade do banco "por ação ou omissão na manutenção de práticas que culminaram em medidas restritivas pelo INSS".

"Faço um apelo direto aos meus colegas do Congresso Nacional. Este Parlamento precisa reagir. Não podemos permitir, de forma silenciosa, o enfraquecimento das nossas prerrogativas constitucionais. É hora de termos coragem institucional, de agir com firmeza e de adotar medidas sérias para proteger o papel das CPIs e a autoridade do Poder Legislativo", completou Viana.almeiras volta aos gramados nesta quarta-feira, 18, às 19h (de Brasília), quando recebe o Botafogo no Allianz Parque. O duelo é válido pela sétima rodada do Brasileirão.